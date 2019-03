Barcelona overweegt verkoop Philippe Coutinho

De situatie van de Braziliaan in Camp Nou ziet er steeds somberder uit, waar PSG de meest realistische bestemming blijft als hij vertrekt.

staat klaar om te luisteren naar aanbiedingen voor Philippe Coutinho, maar een overstap naar lijkt niet waarschijnlijk, begrijpt Goal.

The Red Devils worden sterk in verband gebracht met de Brazilaan, terwijl een terugkeer naar ook is geopperd, maar een overstap naar de Premier League is op dit moment geen optie voor Coutinho.

Goal begrijpt dat de middenvelder afziet van het idee om terug te reken nadat zijn familie moeite had om zich volledig aan te passen aan het leven in Engeland, waar Paris Saint-Germian de meest plausibele optie is.

De -club is de enige Europese grootmacht buiten de clubs in Engeland om die de financiële middelen heeft om het loon van de speler te betalen, wat netto 2,3 miljoen euro per maand is, waar de mogelijkheid bestaat om samen te werken met landgenoten Neymar, Thiago Silva en Marquinhos.

, dat Aaron Ramsey al transfervrij overneemt van in de zomer, zou ook moeite kunnen hebben om aan zijn looneisen te voldoen, is geen optie, terwijl , dat evengoed door zijn loon zou worden afgeschrikt, waarschijnlijk James Rodríguez definitief vast gaat leggen. Een overstap naar is ook geen mogelijkheid.

Ondanks dat een aantrekkelijke optie lijkt voor Coutinho, is er tot nu toe geen contact geweest tussen beide partijen.

Het Barça -bestuur zou bereid zijn naar aanbiedingen van meer dan tachtig miljoen euro te luisteren, een aanzienlijk verlies op de transfersom van 120 miljoen euro die ze in 2018 betaalden om hem van Liverpool over te nemen.

Van Coutinho werd verwacht dat hij naast Luis Suárez en Lionel Messi een belangrijke schakel in de aanval van de Catalanen zou worden, maar hij is niet tot volle wasdom gekomen in Spanje, waar zijn aandeel flink is gedaald in het seizoen 2018/19.

De Braziliaanse international begon dit seizoen in competitieverband slechts zestien keer in de basis en maakte tien keer als invaller zijn opwachting en heeft sinds januari geen enkele wedstrijd de negentig minuten volgemaakt.

Goal begrijpt dat Coutinho niet geïnteresseerd was om de club te verlaten tijdens de winterse transferperiode, omdat hij vastbesloten was zijn situatie om te draaien.

Hij heeft echter Ernesto Valverde er niet van kunnen overtuigen dat hij elke week in de basis zou moeten staan en dus zal hij zijn toekomst in de zomer opnieuw overwegen.

In de 4-1 zege op afgelopen zondag koos de trainer voor een 4-4-2-formatie, en hij begon met Arturo Vidal, in plaats van de traditionele 4-3-3- van de club. Coutinho zat op de bank en viel pas in de 89e minuut in.

Met nog tien wedstrijden te spelen in LaLiga - waar Barcelona een voorsprong van tien punten heeft op nummer twee - en dat de ploeg nog actief is in de en de , is er nog tijd voor Coutinho om dingen te veranderen en zijn stempel te drukken.

Ondanks zijn vastberadenheid om te slagen in Camp Nou, is de 26-jarige ongelukkig met zijn huidige situatie bij de club.

Hij heeft echter de steun van zijn teamgenoten, waar de selectie van Barcelona hoopt dat hij in Spanje zal blijven. De professionele houding van de voormalige Liverpool-ster en het feit dat hij buiten de schijnwerpers leeft, betekent dat hij een populaire speler is in de kleedkamer.

Het feit is echter dat als hij niet meer speeltijd kreeg in de basis en niet in staat is om een significatie impact te maken voor het einde van het seizoen, hij waarschijnlijk in een positie terechtkomt waarin wij zal worden verkocht voor de club.