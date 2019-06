'Barcelona onaangenaam verrast door onthulling Atlético-directeur'

Antoine Griezmann kiest voor Barcelona als volgende stap in zijn loopbaan, zo verzekerde Atlético Madrid-directeur Miguel Ángel Gil Marín woensdag.

"Ik weet heel zeker dat Antoine bij gaat spelen, dat weet ik al sinds maart", liet de bestuurder zich ontvallen tijdens een bijeenkomt van Movistar. In Barcelona is met de nodige verbazing gereageerd op de uitspraken van Gil Marín.



Volgens Marca wilden de beleidsbepalers in het Camp Nou pas in juli wereldkundig maken dat Griezmann naar de kampioen van Spanje zou komen. Na 1 juli is de Franse aanvaller namelijk voor 120 miljoen euro op te halen uit Madrid, verwijst Mundo Deportivo naar de afkoopclausule in zijn contract. Momenteel ligt de transfersom naar verluidt op tweehonderd miljoen euro.



De overgang van Griezmann naar Barcelona is sowieso omgeven door een hoop vraagtekens en ergernis. De Catalanen dachten de aanvaller een jaar geleden al binnen te hebben, maar in een documentaire over de Frans international kwam destijds duidelijk naar voren dat hij opteerde voor een langer verblijf bij Atlético. Daardoor was er op de burelen in Barcelona een hoop twijfel over hernieuwde contractonderhandelingen, ondanks de pogingen om de publieke opinie te beïnvloeden ten faveure van de speler.



Griezmann, met een doorlopend contract tot medio 2023 in het Wanda Metropolitano, gaf onlangs middels een videoboodschap te kennen dat hij Atlético na vijf seizoenen wil verlaten. Paris Saint-Germain en zijn ook met hem in verband gebracht, maar Barcelona lijkt nog steeds over de beste papieren te beschikken.