Barcelona omarmt De Jong: "Een fantastische prestatie"

Ernesto Valverde en Josep Maria Bartomeu zijn dolblij dat het Barcelona gelukt is om vanaf komende zomer Frenkie de Jong erbij te krijgen.

Ajax en Barça meldden woensdag dat De Jong voor maximaal 86 miljoen euro een transfer van de Eredivisie naar LaLiga gaat maken. De 21-jarige middenvelder, die tot medio 2024 heeft getekend bij de Catalaanse grootmacht, past heel goed in de filosofie van Barcelona, stellen Valverde en Bartomeu.



"De Jong heeft een grote toekomst voor zich", zegt de trainer van Barcelona woensdagavond na afloop van het verloren duel in de Copa del Rey met Sevilla (2-0), geciteerd door verschillende Spaanse media. Valverde spreekt over een 'belangrijke aanwinst' voor Barcelona. "Het strikken van De Jong is een fantastische prestatie van de club."



"Zijn successen hier worden ook de successen van de club en andersom", aldus Valverde. Bartomeu rondde samen met andere topbestuurders van Barcelona de transfer woensdag af. De voorzitter van de huidige koploper van LaLiga is content dat de grootmacht andere topclubs als Paris Saint-Germain en Manchester City heeft weten af te troeven.



"Met De Jong voegen we een groot talent toe aan de ploeg", zo stelt Bartomeu. "We zijn ervan overtuigd dat hij in de komende jaren een sleutelfiguur wordt. Hij is een jonge speler die al heel volwassen speelt en de Ajax-stijl in zich heeft. Met Johan Cruijff (oud-speler én oud-trainer van Barcelona, red.) is er een pad aangelegd dat nu wordt bewandeld door De Jong."