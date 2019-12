'Barcelona noteert naam van oude bekende als eventuele opvolger Valverde'

Ernesto Valverde beschikt over een aflopend contract bij Barcelona.

De oefenmeester en zijn werkgever hebben echter allebei de optie om die verbintenis met een seizoen te verlengen. De beslissing hierover zal voor 30 juni genomen moeten worden en Sport meldt maandag dat de Catalaanse grootmacht een nieuwe kandidaat op het oog heeft als de twee partijen besluiten om uit elkaar te gaan. Oud-speler Thierry Henry zou worden gezien als een geschikte mogelijke opvolger van Valverde.

Om misverstanden te voorkomen is volgens de sportkrant uit Catalonië niet van plan om officieel in gesprek te gaan met kandidaten voordat er een definitieve beslissing over de toekomst van Valverde is genomen. Naast de wil van de trainer zelf, zullen ook de mening van het bestuur en de sportieve resultaten in het huidige seizoen van invloed zijn op het besluit om wel of niet door te gaan met de 55-jarige Bask.

Als de wegen van Barça en Valverde na dit seizoen wel scheiden, gaat de regerend kampioen van Spanje op zoek naar een trainer die bij het specifieke profiel van de club past. Sport noemt Ronald Koeman, Jordi Cruijff, Marcelo Gallardo, Erik ten Hag en Robert Moreno als namen die waarschijnlijk de revue zullen passeren in het geruchtencircuit, maar schuift zelf dus nadrukkelijk Henry naar voren als kandidaat.

De Fransman is nog relatief onervaren als coach en werkte in het verleden enkel als assistent-bondscoach van België en kort als hoofdtrainer van . Vorige maand werd bekendgemaakt dat hij de komende tijd aan het roer zal staan bij Montreal Impact, maar zijn tot 2021 doorlopende contract in Canada vormt naar verluidt geen onoverkomelijk obstakel voor Barcelona.

Wat voor Henry spreekt is dat de oud-spits een uitstekende relatie onderhoudt met technisch directeur Éric Abidal en ook een goede band heeft met Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué en het Franse contingent in de kleedkamer van Barcelona.

Henry wordt bovendien door voorzitter Josep Maria Bartomeu gezien als een uitstekende ambassadeur van de club, die zich ook voor de camera's goed weet te redden.

Doordat Barcelona eerder al in zee ging met Josep Guardiola en Luis Enrique toen zij nog weinig ervaring op hadden gedaan en daar goede herinneringen aan heeft overgehouden, lijkt de club er daarnaast niet voor terug te deinzen om nogmaals een dergelijke gok te wagen.