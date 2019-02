'Barcelona niet de enige club met interesse in peperdure Onana'

Ajax zal André Onana niet zomaar naar Barcelona laten gaan en de belangstelling van andere clubs neemt toe, bevestigt zijn manager.

Dinsdag meldde Radio Catalunya dat de keeper van Ajax in beeld is bij de Spaanse grootmacht en dat nieuws wordt woensdag door zijn zaakwaarnemer bevestigd in De Telegraaf. Barcelona heeft bij belangenbehartiger Albert Botines gepolst hoe Onana tegenover een terugkeer naar Catalonië staat. "Dat klopt", aldus Botines. "Het is geen geheim dat Barça is geïnteresseerd."

Barcelona is echter niet de enige club met interesse in de 22-jarige doelman van Ajax. Ook Tottenham Hotspur, Arsenal en West Ham United hebben zich bij de zaakwaarnemer van Onana gemeld. De Kameroense sluitpost moet bij de club waar hij voor een groot deel werd opgeleid de opvolger worden van Jasper Cillessen. Laatstgenoemde is bezig aan zijn derde seizoen als tweede keeper achter Marc-André ter Stegen. Barcelona rekent erop dat de eerste keeper van het Nederlands elftal niet langer houdbaar is.



Het contract van Onana in Amsterdam loopt door tot medio 2021 en in Spaanse media werd gesproken over een transfersom van twintig miljoen euro. Volgens de krant wordt daar in Amsterdam 'om gelachen'. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft reeds aangegeven dat Onana niet te koop is. Ajax zal pas bij een bedrag van 30 á 35 miljoen euro willen nadenken over een vertrek. Als Cillessen wordt verkocht, is een dergelijke transfersom voor Barcelona geen probleem.



In het contract van Cillessen is namelijk een afkoopsom van zestig miljoen euro opgenomen. De Spaanse topclub verwacht een groot deel van dat bedrag te ontvangen bij een vertrek van de tweede doelman. De verwachting is dat Cillessen, die in de zomer van 2016 voor dertien miljoen euro werd overgenomen van Ajax, voor een bedrag van ongeveer dertig tot veertig miljoen euro mag vertrekken.



Onana maakte aan het begin van 2015 voor ongeveer 200.000 euro de overstap van de jeugdopleiding van Barcelona naar Ajax. De Amsterdammers troefden destijds clubs als Arsenal, Chelsea en AS Monaco af. Na het vertrek van Cillessen naar het Camp Nou werd Onana voor de leeuwen gegooid. De talentvolle doelman imponeerde en is al drie seizoenen eerste keeper in de Johan Cruijff ArenA.