'Barcelona neemt 'anti-Piqué clausules' op in nieuwe contracten'

Gerard Piqué maakt al bijna twaalf jaar deel uit van de hoofdmacht van Barcelona en de verdediger is een van de grote pijlers van de afgelopen jaren.

De Spanjaard is echter niet alleen bezig met zijn voetballoopbaan en dat is weer tegen het zere been van het bestuur van zijn club. Volgens ABC nemen de Catalanen nu maatregelen om dergelijke scenario’s in de toekomst te voorkomen.

Piqué was anderhalf jaar geleden via zijn filmproductiebedrijf bijvoorbeeld nauw verbonden aan de beruchte documentaire waarin Antoine Griezmann zijn toekomstplannen onthulde. De aanvaller maakte toen bekend bij te blijven, voordat hij afgelopen zomer alsnog de gang maakte naar het Camp Nou. De rol die Piqué in deze saga speelde leverde de routinier veel kritiek op, net als zijn betrokkenheid bij de organisatie van de Davis Cup eind vorig jaar.

Lees beneden verder

Piqué reisde toen veelvuldig heen en weer naar Madrid voor de organisatie van het tennistoernooi en gaf in die tijd ook een spraakmakend interview met AS, wat weer voor veel onrust onder de socios zorgde. “Ik wijd 24 uur per dag en 7 dagen per week aan het tennis. Dit is mijn levenswerk en ik denk dat we goed op weg zijn. Als je ergens in gelooft en je hebt een team als het mijne tot je beschikking, doe je er alles aan om dat voor elkaar te krijgen”, liet hij toen optekenen.

zou nu inmiddels genoeg hebben van de activiteiten van Piqué en wil, met ingang van het huidige seizoen, bepalingen in de contracten van zijn spelers laten opnemen. Deze ‘anti-Piqué clausules, zoals zij in Spanje worden genoemd, verbieden het dat de spelers zich zonder toestemming buiten het voetbal bezighouden met andere professionele activiteiten. Om andere initiatieven te mogen ontplooien, moet nu eerst expliciete toestemming gevraagd worden aan het bestuur.

Barcelona wil daarnaast beter grip krijgen op de social media-activiteiten van de spelers. De club verbiedt al het ongeoorloofde gebruik van social media tijdens wedstrijden, trainingen en trainingskampen en dringt er ook bij spelers op aan dat zij geen voetbaltechnische, prestatie-gerelateerde of politiek geladen berichten plaatsen. Daarnaast mogen voetballers geen foto’s meer plaatsen die zijn genomen op plekken waar het publiek niet mag komen, zoals het trainingscomplex of het spelershotel.