Barcelona mijdt risico en geeft De Jong 'krankzinnige afkoopsom' mee

Barcelona neemt 'geen enkel risico' met Frenkie de Jong, zo meldt Mundo Deportivo woensdagavond.

Volgens de sportkrant is de afkoopsom van de middenvelder bepaald op vierhonderd miljoen euro. De Jong maakt komende zomer de overstap van Ajax naar Barcelona, voor een bedrag van minimaal 75 en maximaal 86 miljoen euro.

Barcelona heeft geleerd van de verkoop van Neymar en deelt daarom nog hogere afkoopsommen uit aan nieuwe spelers dan voorheen. Desondanks zijn er binnen de huidige selectie maar weinig spelers die nog meer moeten kosten dan De Jong. Alleen Gerard Piqué, Samuel Umtiti (beiden 500 miljoen euro) en Lionel Messi (700 miljoen euro) moeten meer kosten. Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho kosten ook allebei 400 miljoen euro.



Wanneer een speler wordt verkocht, wordt lang niet altijd het contractueel vastgelegde bedrag overgemaakt. De afkoopsom verplicht een werkgever echter om mee te werken aan een transfer, als een geïnteresseerde club het bedrag wil betalen en de speler wil vertrekken. Met een clausule van 400 miljoen euro zal dat niet gebeuren met De Jong, zo durft Mundo Deportivo wel te voorspellen.



"Het is zo'n krankzinnig bedrag, dat zelfs de clubs met grote olienetwerken achter zich afgeschrikt zullen worden", schrijft men. De Jong is akkoord met Barcelona over een contract voor vijf seizoenen en verkast komende zomer naar Camp Nou. Volgens De Telegraaf leidt het geen twijfel dat de transfersom uiteindelijk uitkomt op 86 miljoen euro; de krant spreekt van 'niet te missen bonussen' die worden uitgesmeerd over maximaal vijf jaar.