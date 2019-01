'Barcelona meldt zich met Malcom wéér bij Chelsea'

Barcelona waagt deze maand wederom een poging om Willian aan te trekken, zo verzekert Sky Sports donderdagavond.

Afgelopen zomer genoot de vleugelspeler van Chelsea ook al nadrukkelijke belangstelling van de regerend landskampioen van Spanje. Chelsea sloeg toentertijd tot drie keer toe een formeel bod op de Braziliaan af.



Het derde bod van Barcelona bedroeg 63 miljoen euro, waarna de Catalanen verrassenderwijs voor Malcom kozen. De landgenoot van Willian was bijna van AS Roma, dat echter lijdzaam moest toezien hoe hij in extremis voor 41 miljoen euro van Girondins Bordeaux naar het Camp Nou ging. Volgens de laatste berichten willen de Catalanen nu Malcolm al ruilmiddel inzetten.



Malcom, 21 jaar, heeft in zijn eerste half jaar bij Barcelona nog weinig indruk kunnen maken. Ernesto Valverde deed in slechts vijf competitieduels beroep op de aanvaller, die in totaal slechts 102 minuten binnen de lijnen stond. Alleen in het toernooi om de Copa del Rey was Malcom tot dusver verzekerd van een basisplaats.



De negen jaar oudere Willian staat bij Chelsea nog anderhalf jaar onder contract. Het is maar de vraag of een langere samenwerking in de maak is. De Londense club deelt alleen eenjarige contracten aan voetballers boven de dertig uit.