Barcelona maakt vertrek van Carles Aleñá volgende week bekend

Carles Aleñá heeft zijn laatste wedstrijd voor Barcelona dit seizoen al gespeeld, zo verzekeren diverse Spaanse media donderdagavond.

Mundo Deportivo en Sport melden dat de 21-jarige middenvelder in de tweede seizoenshelft verhuurd zal worden aan competitiegenoot . Naar verluidt wordt de deal volgende week definitief beklonken.

Aleñá staat bij al jarenlang te boek als een grote belofte. Trainer Ernesto Valverde deed vorige seizoen in LaLiga zeventien keer een beroep op de technisch begaafde middenvelder, maar in de huidige voetbaljaargang mocht hij pas viermaal opdraven, waarvan twee keer als basisspeler.

Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arthur Melo, Ivan Rakitic en Arturo Vidal staan allen hoger in de pikorde, terwijl vorige week in de Clásico tegen (0-0) zelfs Sergi Roberto de voorkeur kreeg op het middenveld.

Barcelona wil Aleñá graag elders meer ervaring op laten doen en is ervan overtuigd dat Real Betis de juiste bestemming is voor de Spaans jeugdinternational.

Real Betis is op dit moment in LaLiga terug te vinden op een enigszins teleurstellende dertiende plaats, maar staat er desalniettemin om bekend verzorgd en attractief voetbal te spelen. Aleñá had naar verluidt ook aanbiedingen van en op zak, maar de middenvelder blijft liever actief in Spanje.

De huurovereenkomst zal lopen tot het einde van dit seizoen en bevat geen optie tot koop, zo klinkt het. Aleñá heeft nog een contract tot medio 2022 bij Barcelona.