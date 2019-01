Barcelona maakt dag later alsnog huurdeal met Arsenal bekend

Denis Suárez vervolgt zijn loopbaan tijdelijk bij Arsenal, zo maakt Barcelona via de officiële kanalen bekend.

De Spaanse topclub kwam woensdagavond al met een bericht over de deal, maar de publicatie werd om onduidelijke redenen van de website gehaald. De 25-jarige middenvelder wordt door the Gunners tot het einde van het seizoen gehuurd van Barcelona. Arsenal betaalt een huurvergoeding van twee miljoen euro en heeft een optie tot koop op Suárez bedongen.

Indien Suárez komend halfjaar weet te overtuigen in Noord-Londen, kan Arsenal hem voor een bedrag tussen de 20 en 25 miljoen definitief overnemen van Barcelona. De middenvelder heeft tegelijkertijd besloten om zijn contract bij de Catalanen met één seizoen te verlengen, waardoor hij tot medio 2021 vastligt in Barcelona. Die contractverlenging heeft er volgens verschillende Engelse en Spaanse media voor gezorgd dat de koploper van LaLiga toch heeft ingestemd met een huurconstructie.

Door de contractverlenging heeft Barcelona het risico dat Suárez volgend seizoen voor een betrekkelijk laag bedrag kan vertrekken ingeperkt. Indien Arsenal besluit om de middenvelder niet definitief over te nemen, keert hij komende zomer terug in Spanje met nog een tweejarig contract in plaats van een aflopende verbintenis. Het is overigens niet aannemelijk dat Suárez op korte termijn nog in de plannen voorkomt bij Barcelona, aangezien de club zich reeds heeft verzekerd van de diensten van Frenkie de Jong.

Suárez laat Barcelona nu na tweeënhalf jaar weer achter zich. De Catalanen haalden hem in de zomer van 2016 terug, nadat hij een jaar bij Villarreal had gespeeld. Suárez begon zijn loopbaan bij Celta de Vigo, dat hem al op jonge leeftijd naar Manchester City zag vertrekken. Via de academie van the Citizens kwam hij in 2013 bij Barcelona terecht. Suárez speelde afgelopen jaren totaal 71 wedstrijden in de hoofdmacht van Barça. Bij Arsenal wordt hij herenigd met Unai Emery, met wie hij tijdens een huurperiode bij Sevilla al eens samenwerkte.