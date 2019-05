Barcelona lonkt naar transfervrije Atlético-back Filipe Luís

De Braziliaan krijgt in de laatste jaren van zijn loopbaan de kans om aan de slag te gaan bij de Spaanse landskampioen.

heeft hun interesse in 's Filipe Luís nieuw leven ingeblazen, zo begrijp Goal. De Catalanen zijn op zoek naar een back-up voor linksback Jordi Alba, die volgens de club aan het einde van het jaar last had van uitputting.

Alba speelde in totaal 54 wedstrijden in LaLiga, de en de tijdens het seizoen 2018/19 en nu de dertigjarige Spanjaard langzamerhand de laatste fase van zijn loopbaan in gaat, wil de clubleiding hem graag ontlasten door een back-up aan te trekken.

Ondanks dat hij 33 jaar is, staat Luís bovenaan de verlanglijst van Barcelona. Het contract van de Braziliaans international bij Atlético loopt op 30 juni en daardoor zou hij transfervrij de overstap kunnen maken naar Camp Nou.

De vleugelverdediger heeft zelf al geruime tijd aangegeven dat hij open zou staan voor een contractverlenging in de Spaanse hoofdstad, ondanks dat hij aanbiedingen van -kampioen Paris Saint-Germain, Premier League-club en uit zijn geboorteland heeft ontvangen.

Barcelona's interesse voor Luís is niet nieuw. De club was in 2009 ook al geïnteresseerd in de 38-voudig international, maar de speler maakte uiteindelijk de keuze om Deportivo de La Coruña in te ruilen voor Atlético Madrid.

En ondanks dat Luís heeft aangegeven dat hij graag in Madrid zou blijven, zou de kans om naar Barcelona te vertrekken en samen met Lionel Messi te spelen voordat hij zijn loopbaan beëindigd, voldoende zijn om hem te overtuigen om te vertrekken voordat er een contractverlening wordt getekend.