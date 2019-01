'Barcelona liet Frenkie de Jong WhatsApp-berichten van Neymar zien'

Neymar heeft Barcelona een gunst verleend zonder het te weten, zo verzekert AS.

Volgens de zondageditie van de sportkrant waren enkele WhatsApp-berichten van de aanvaller van Paris Saint-Germain aan bestuursleden én voetballers van Barcelona voldoende reden voor de middenvelder van Ajax om zich vanaf komende zomer niet voor vijf seizoenen aan de Parijzenaars maar aan de regerend landskampioen van Spanje te verbinden.

Ofschoon Barcelona met een fors verbeterd bod op De Jong kwam én de middenvelder zelf ook een voorkeur voor een overgang naar zijn 'droomclub' had, verzekert AS dat de Oranje-international tijdens het bezoek van de Spaanse delegatie aan Amsterdam toch nog twijfels had tussen PSG en Barcelona. Voorzitter Josep Maria Bartomeu en consorten kozen er vervolgens voor om enkele klaagberichten van Neymar via WhatsApp te tonen, zo schrijft men.



De Jong kreeg naar verluidt enkele berichten onder ogen waarin Neymar zich duidelijk beklaagde over het geringe niveau van de Ligue 1, de harde overtredingen die hij continu te verduren krijgt en het klimaat in de hoofdstad van Frankrijk. De Braziliaan, die voor 222 miljoen euro werd getransfereerd, wordt al enkele maanden met een terugkeer naar Spanje in verband gebracht, maar zowel een rentree bij Barcelona als een transfer naar Real Madrid lijkt om uiteenlopende redenen niet realistisch.



AS stelt bovendien dat Barcelona met het binnenhalen van De Jong reeds het transferbudget voor komend seizoen heeft opgemaakt. Normaliter reserveren de Catalanen elke zomer een bedrag van zeventig miljoen euro voor ingaande transfers. Het hangt van de uitgaande transfers af of de club meer aan nieuwe spelers kan spenderen. De Catalanen versterkten zich eerder al met de bijna transfervrije Jean-Clair Todibo van Toulouse: de Franse verdediger meldt zich eveneens komende zomer.