Barcelona licht optie van acht miljoen niet en laat huurling gaan

Kevin-Prince Boateng vertrekt bij Barcelona, zo heeft hij zelf bekendgemaakt via Instagram.

De 32-jarige aanvaller speelde het afgelopen halfjaar op huurbasis voor de Catalanen, die hebben besloten om de optie tot koop van acht miljoen euro niet te lichten. De Ghanese spits keert terug naar , waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2021.



"Eén van de spannendste ervaringen in mijn carrière komt vandaag ten einde", reageert Boateng op sociale media. "Ik vond het een eer om voor deze club te mogen spelen. Ik bedank iedereen die ervoor gezorgd heeft dat ik voor zo'n club heb mogen spelen. We moeten weer door en dat zal ik altijd met mijn hart blijven doen."



Het verblijf van Boateng in is niet uitgelopen op een succes. Hij kwam niet verder dan 303 speelminuten in vier wedstrijden in alle competities. Zijn vertrek is dan ook geen verrassing. Sassuolo-voorzitter Giovanni Carnevali zag het vertrek van Boateng bij Barcelona echter niet aankomen. Tegenover La Gazzetta dello Sport sprak hij nog de verwachting uit dat Barcelona de optie tot koop zou lichten.



"Ik denk eerlijk gezegd dat Barcelona de optie tot koop activeert en hem dan wellicht verkoopt aan een andere Spaanse club. Hij blijft waarschijnlijk wel in Spanje spelen", aldus Carnevali over Boateng, die ondanks een doorlopend contract bij Sassuolo niet zeker is van een toekomst in Italië. Voor zijn vertrek naar Spanje speelde hij slechts dertien keer in de voor Sassuolo.