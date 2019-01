Barcelona legt Braziliaanse jeugdinternational vast

FC Barcelona heeft zich versterkt met Emerson. De 20-jarige vleugelverdediger komt na dit seizoen over van Atlético Mineiro.

Emerson, die in eigen land al 'de nieuwe Dani Alves' wordt genoemd, heeft in Camp Nou een contract voor vijf jaar gekregen. Barcelona betaalt komende zomer twaalf miljoen euro voor hem, maar de helft van de transferrechten wordt daarna voor zes miljoen doorverkocht aan Real Betis. Emerson zal de rest van dit seizoen ook op huurbasis in Sevilla spelen.



Agreement with Atlético Mineiro for Emerson transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2019.

In elk geval tot medio 2021 blijft Emerson verbonden aan Betis, waarna Barça hem voor zes miljoen plus een extra bedrag, afhankelijk van zijn meerwaarde, kan binnenhalen. De Andalusiërs krijgen dan ook nog een doorverkooppercentage.Barcelona contracteerde eerder deze maand Frenkie de Jong ook alvast voor volgend seizoen. Jean-Clair Todibo wordt ook nog aan de Catalanen gelinkt. Het 19-jarige talent van Toulouse maakt mogelijk per direct al de overstap naar Camp Nou.