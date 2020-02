'Barcelona laat vraagprijs noodgedwongen met dertig miljoen euro zakken'

Barcelona wil komende zomer koste wat kost af van Philippe Coutinho, zo verzekert Mundo Deportivo vrijdag.

De Catalanen hebben de 27-jarige Braziliaan dit seizoen voor 8,5 miljoen euro verhuurd aan , maar hebben niet de illusie dat de Duitse grootmacht de koopoptie van 120 miljoen euro zal lichten.

"Hoewel niemand het publiekelijk zal toegeven bij Barça, zou de club een bod tussen de tachtig en negentig miljoen euro al geweldig vinden", zo schrijft Miguel Rico van de Spaanse krant. maakte in januari 2018 nog 145 miljoen euro aan , waar Coutinho destijds een van de sterspelers was.

In Catalonië kon de Zuid-Amerikaan zijn draai echter nooit vinden en vielen zijn prestaties tegen.

Coutinho maakt regelmatig minuten bij Bayern, maar heeft geen onbetwiste basisplaats. De nummer tien annex hangende vleugelspits scoorde dit seizoen zes keer in achttien competitieduels. Het is de vraag of Bayern komende zomer een bod uit zal brengen op Coutinho, maar der Rekordmeister is in ieder geval zeker niet van plan om 120 miljoen euro neer te tellen.

Steve McManaman hoopt dat Liverpool komende zomer een poging waagt om Coutinho terug te halen. "Coutinho is een briljante speler, maar het komt nu aan op economische aspecten", zo schrijft de oud-middenvelder van the Reds, die negen seizoenen op Anfield te bewonderen was, in zijn column.

"Als Liverpool Coutinho terug kan kopen voor een redelijk bedrag en een aantal spelers die niet veel minuten maken verkoopt, dan kan het werken."

Coutinho speelde in vijf jaar 201 officiële wedstrijden voor Liverpool, waarin hij 54 doelpunten maakte. "Hij was een geweldige speler voor Liverpool. Hij is het type dat een wedstrijd kan openbreken als plan A niet werkt. Ik denk dat de meeste fans erkennen hoe goed hij was bij Liverpool", zegt McManaman, die wel een idee heeft wie plaats moeten maken voor Coutinho.

"Xherdan Shaqiri gaat mogelijk weg en Adam Lallana (wiens contract afloopt, red.) wil waarschijnlijk meer gaan spelen."