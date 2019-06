Barcelona laat Semedo niet naar Atlético Madrid gaan

Barcelona is niet van plan om Nelson Semedo te laten vertrekken, ondanks interesse vanuit de Spaanse hoofdstad.

heeft serieuze interesse in de rechtsback, maar wil niet meewerken aan een transfer, weet Goal. Semedo wordt genoemd als één van de vele spelers die mogen vertrekken na een relatief teleurstellend seizoen voor de Catalanen. Barça werd weliswaar landskampioen, maar in de ging de ploeg af tegen en daarna werd ook de finale van de tegen verloren.



Semedo bereidt zich momenteel met de Portugese nationale ploeg voor op de eindfase van de in eigen land. Woensdagavond speelt de ploeg in de halve finales tegen Zwitserland. De transferwaarde van de 25-jarige verdediger wordt op minimaal dertig miljoen euro geschat.



Diego Simeone ziet Semedo als een speler die de defensie van Atlético van nieuw elan kan voorzien. De club heeft nieuwe verdedigers nodig, omdat Diego Godín ( ) en Lucas Hernández ( ) een nieuwe club hebben gevonden. Ook routinier Juanfran kondigde zijn vertrek aan.



Ondertussen wordt Antoine Griezmann nog steeds aan Barcelona gelinkt. Zijn afkoopsom daalt op 1 juli naar 120 miljoen euro. De vraag is of Semedo betrokken zal worden bij die transfer om dat enorme bedrag omlaag te krijgen. Bronnen bij Barcelona melden echter dat de club geen intentie heeft om de Portugees weg te doen. Zijn contract in Camp Nou loopt nog tot 2022 en in die verbintenis staat een afkoopsom van 100 miljoen euro.