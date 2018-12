Barcelona laat niks los over vermeende interesse Rabiot

Barcelona laat niks los over de vermeende interesse in Paris Saint-Germain-middenvelder Adrien Rabiot.

De Fransman is hard op weg naar de uitgang in het Parc des Princes aangezien zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt. De middenvelder gaat zijn contract niet verlengen en mag vanaf januari praten met geïnteresseerde clubs over een voorcontract. Een overgang in janauri zou ook tot de mogelijkheden behoren als een club een transfersom op tafel wil leggen.

Bij de officiële presentatie van Jeison Murillo ging Barcelona's sportief directeur Eric Abidal in op de vermeende interesse in Rabiot. "Rabiot? Vandaag is geen goede dag om hierover te praten, het is Murillo's day. We houden de markt in de gaten om te kijken wat er in de aanbieding is en welke behoefte we kunnen dekken."

De Colombiaanse verdediger komt voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Valencia en moet de defensieve problemen in Catalonië oplossen.





Murillo was een van de opties om de koploper van LaLiga te versterken, waar ook Braziliaans international Rodrigo Caio van São Paulo in overweging werd genomen.

"Het is waar dat een van de namen die we overwogen om vast te leggen als centrale verdediger Caio kon zijn, maar we namen een beslissing en we kozen voor Murillo."

"Als speler had ik bij andere clubs kunnen tekeken, maar uiteindelijk heb ik bij Barcelona getekend. Deze dingen gebeuren in het voetbal en ze moeten onze beslissingen respecteren", vervolgt de voormalige verdediger.

Over de mogelijke transferactiviteit van Barcelona op de winterse transfermarkt, zegt Abidal: "Vertrekkende spelers? Het hangt van de spelers af en sommige van hen moeten meer minuten maken. We zullen met hen praten en beslissingen nemen."