'Barcelona laat Ivan Rakitic mogelijk op huurbasis vertrekken'

Ivan Rakitic was de afgelopen seizoenen doorgaans een basiskracht bij Barcelona, maar nu is hij op de bank beland.

In de eerste wedstrijd tegen Athletic Club kwam hij nog wel als invaller binnen de lijnen, waarna afgelopen weekend negentig minuten aan de zijlijn volgden tegen .

Sport meldt dinsdagmiddag dat Rakitic in eerste instantie van plan was om dit seizoen bij te blijven. Het verlies van zijn basisplaats kan de Kroaat echter van gedachten doen veranderen en hoopt in de laatste dagen van de zomerse transferperiode nog toe te kunnen slaan.

La Vecchia Signora heeft echter geen geld om de Kroaat meteen in te lijven, waardoor er momenteel gesproken wordt over een verhuurperiode van een seizoen, met de verplichting om Rakitic volgend jaar definitief in te lijven. Barça zou hier ook niet onwelwillend tegenover staan, omdat het dan deze zomer een flink bedrag uit het salarishuis kan schrappen en al verzekerd is van inkomsten voor volgend jaar.

Het middenveld is door de aanwezigheid van Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arthur, Sergi Roberto, Carles Aleñà, Rafinha en Arturo Vidal bovendien meer dan goed bezet, waardoor een vertrek van de 31-jarige Rakitic niet voor onoverkomelijke problemen zal zorgen.

Juventus heeft in eerste instantie overigens geprobeerd om Emre Can in een eventuele ruildeal te betrekken, maar Barcelona zit niet te wachten op de komst van de Duits international. Can komt in Turijn niet in de plannen van Maurizio Sarri voor.