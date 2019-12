Barcelona krijgt voorproefje van onzekere toekomst zonder Messi

Hij mag dan onlangs zijn zesde Ballon d'Or hebben gewonnen, maar de alarmbellen gingen af toen de nummer 10 aangaf dat een afscheid langzaam nadert.

"Ik maak me zorgen om de dag waarop Messi ermee stopt", zei -voorzitter Josep Maria Bartomeu vorige week.

De clubleider heeft veel tegenstanders binnen de club, maar sprak ditmaal ook voor hen. Hij sprak zelfs voor de hele voetbalwereld, want iedereen vreest hem moment waarop Lionel Messi het genoeg vindt geweest.

De Argentijnse aanvaller viert in juni zijn 33e verjaardag en dan is het logisch om je af te vragen hoe lang het lichaam nog mee wil. Niet vanwege zijn prestaties, maar omdat de tijd uiteindelijk iedereen inhaalt.

"Ik ben me bewust van mijn leeftijd", zei Messi onlangs tijdens het Ballon d'Or-gala in Parijs. "Ik geniet enorm van dit soort momenten omdat ik weet dat mijn afscheid nadert. De tijd vliegt."

De sport zal niet meer hetzelfde zijn zonder hem en vooral Barcelona zal een enorme metamorfose ondergaan. De ploeg staat synoniem voor Messi, de onvervangbare beste speler ter wereld.

Hoe kan een club het vertrek opvangen van een speler waar ze zo afhankelijk van zijn? Is men er klaar voor? Wanneer stopt Messi? Die vragen zullen de club meer en meer bezig gaan houden.

"We zijn voorbereid op een tijd na Messi", verzekerde Bartomeu, maar die woorden klinken hol. De voorzitter is ervan overtuigd dat Messi in ieder geval zijn tot medio 2021 respecteert en dan nog één keer bijtekent voor de club waar hij al sinds zijn dertiende speelt.

Messi, die in 2003 zijn debuut maakte, heeft talloze prijzen gewonnen voor Barcelona. Naast tien landstitels en vier CL-zeges, bracht hij de club ook de status van mooist voetballende ploeg van de wereld.

Pep Guardiola's Barcelona, gebouwd rondom Messi, is een ploeg die tot in lengte van dagen herinnerd zal worden en de speelwijze van toen is een inspiratiebron voor alle aanvallend ingestelde teams over de hele wereld.

De veelgeprezen formatie heeft qua spelbeeld te lijden gehad onder Guardiola's opvolgers Tata Martino, Luis Enrique en nu Ernesto Valverde, maar nog elke week schakelen wereldwijd miljoenen fans in om Messi te zien spelen.

Het helpt natuurlijk dat er nog veel meer grote spelers uit allerlei landen onder contract staan, maar Messi is de hoofdattractie tot hij uiteindelijk besluit om zijn voetbalschoenen definitief op te bergen.

Barcelona's probleem is dat ze niemand hebben die zijn prestaties zelfs maar kan benaderen, hetgeen vermoedelijk dinsdag ook weer gaat blijken in de tegen .

De Catalanen zijn al geplaatst voor de knock-outfase en Messi krijgt rust, wat betekent dat we alvast een voorproefje te zien zullen krijgen van Barça's onzekere toekomst zonder de Argentijn.

Luis Suarez, die dit seizoen ook goed in vorm is, zal ook geen deel uitmaken van die toekomst. De Uruguayaan wordt 33 in januari en zal de club ondanks zijn goede statistieken vermoedelijk aankomende zomer verlaten of uiterlijk in 2021, als zijn contract afloopt.

Antoine Griezmann, de derde musketier van de driemansvoorhoede, wordt in maart 29 en heeft nog geen indruk gemaakt sinds zijn overstap van in juli van dit jaar.

Hij lijkt niet goed genoeg om Messi op termijn zelfs maar een beetje te doen vergeten, hetgeen ook geldt voor Ousmane Dembélé, wiens onmiskenbare potentieel verloren lijkt te gaan door een lange reeks blessures.

De zeventienjarige Ansu Fati bleek begin dit seizoen een onverwacht lichtpuntje, maar hem in dezelfde adem met Messi noemen is een druk die je onmogelijk op zijn jonge schouders kunt leggen.

De recent genaturaliseerde Spanjaard heeft een deal tot medio 2022 getekend, maar het is onmogelijk te voorspellen welk niveau hij ooit gaat aantikken.

Als Barcelona echt een plan voor een tijd zonder Messi heeft, zal het niet louter bestaan uit spelers van de huidige selectie. Vroeger was Neymar het antwoord, maar hij is weg.

De Braziliaan was Messi's natuurlijke opvolger bij Barcelona, maar hij besloot in 2017 te verkassen naar . Er wordt veel gesproken over een mogelijke terugkeer, maar tot nu toe is hij niet zo ver gekomen als iedereen voorspelde.

Neymar is natuurlijk een topvoetballer, maar Messi opereert op een geheel ander niveau. Hij begon dit seizoen met een blessure, maar is nu alweer topscorer van Spanje met 12 goals in slechts 10 wedstrijden.

Barcelona heeft iemand nodig die net zo dodelijk voor de goal is, het spel net zo goed als Messi kan verdelen met een onnavolgbare passing en dribbels waar je bijna een zesde zintuig voor nodig hebt.

Als er een speler is waar Barcelona de ploeg in de toekomst omheen kan bouwen, is het oud-Ajacied Frenkie de Jong. Hij kan Messi natuurlijk niet vervangen, maar de 22-jarige Nederlander heeft wel de techniek om Barcelona vorm te geven.

Natuurlijk heeft hij als centrale middenvelder niet dezelfde doelgerichtheid, maar als het vorige decennium van Messi was, kan het volgende van De Jong worden. Hij kan de club helpen haar identiteit te hervinden met zijn kenmerkende combinatiespel.

Momenteel wordt Barcelona aangevoerd door de buitenaardse Messi en geen enkele jonge speler kan dezelfde invloed uitoefenen, maar als De Jong de nieuwe dirigent wordt, verandert het plaatje wel bij Barcelona.

Hij is doorgebroken bij , waar men een vergelijkbare speelstijl heeft als het Barcelona van Cruijff en Guardiola. Spelers zoals hij zijn uiterst zeldzaam en Barcelona zal zijn aanwezigheid koesteren.

De club is nooit afhankelijker geweest van één spelers dan van Messi, dus een directe opvolger proberen te vinden is kansloos. In plaats daarvan moet de club terug naar de oude basis, met De Jong als spil van het elftal.

Dinsdag zien we hoe Barcelona het tegen Internazionale stelt zonder Messi. In Milaan krijgt Frenkie de Jong dus de ideale mogelijkheid om zichzelf als toekomstig leider te etaleren.