'Barcelona krijgt twee weken om bod van 300 à 350 miljoen uit te brengen'

Barcelona wordt al geruime tijd in verband gebracht met een rentree van Neymar.

De Catalanen hebben volgens L 'Équipe dinsdag een eerste, mondelinge aanbieding neergelegd voor de sterspeler van Paris Saint-Germain. Barça heeft een bod van minder dan veertig miljoen euro plus Philippe Coutinho en Ivan Rakitic overgebracht aan Leonardo, die hier echter niet van onder de indruk was.

De doorgaans goed geïnformeerde Franse sportkrant voegt toe dat als het bod officieel op papier in zal leven in het Parc des Princes, de technisch directeur van les Parisiens de aanbieding meteen naar de prullenbak zal verwijzen. zou namelijk zeer ontevreden zijn over het uitblijven van een serieus bod vanuit het Camp Nou en heeft naar verluidt nu een interne deadline gesteld.



Barcelona krijgt daarom tot 31 juli om een acceptabele aanbieding te doen, waar PSG een bedrag van 300 à 350 miljoen euro onder verstaat. Leonardo en Neymar hopen naar verluidt dat Barça snel door zal pakken, aangezien de eerste weken waarin de Brazilianen met elkaar te maken hebben gehad zo 'vurig' zijn verlopen dat het moeilijk voor de twee wordt om een professionele verstandhouding te onderhouden als Neymar wel in Parijs blijft.



Thomas Tuchel volgt de gang van zaken tegelijkertijd vanaf een afstandje en de oefenmeester weet nog niet waar hij aan toe is voor volgend seizoen: "Het is altijd teleurstellend als een speler te laat terugkomt van vakantie, maar Neymar en ik hebben de zaken uitgepraat. Het is nu aan de club en aan Neymar zelf. Ik wist voor de Copa América al dat hij wil vertrekken, maar dat is iets tussen de club en de speler. Ik ben de trainer, hij is mijn speler. Als hij in de kleedkamer blijft zal ik met hem werken. Ik ben echter overal op voorbereid en moet me elke dag weer aanpassen", liet hij optekenen door RMC .