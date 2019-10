Barcelona krijgt met schorsing slecht nieuws in aanloop naar El Clásico

Barcelona kan in El Clásico op 26 oktober niet beschikken over Ousmane Dembélé.

De Spaanse tuchtcommissie heeft de Franse aanvaller voor twee wedstrijden geschorst na zijn rode kaart in het duel met (4-0 zege). Dembélé werd door scheidsrechter Mateu Lahoz van het veld gestuurd wegens aanmerkingen op de leiding.

"Slecht, je bent heel slecht", zou Dembélé tegen Lahoz hebben gezegd. heeft geprobeerd om de tuchtcommissie met videobeelden te overtuigen van het feit dat de Fransman niks beledigends tegen de scheidsrechter heeft gezegd. Tijdens de wedstrijd zei Gerard Piqué al tegen Lahoz dat hij Dembélé verkeerd verstaan had.

Lees beneden verder

Op beelden van Gol valt te zien dat Piqué en Mateu Lahoz ook na afloop nog even over het moment aan het praten waren. "Luister, nogmaals, hij zei slecht, heel slecht"." Mateu Lahoz antwoordde: "Nee, hij zei muy malo (jij bent heel slecht, red.)."

De tuchtcommissie heeft nu besloten om Dembélé voor twee wedstrijden te schorsen. Het betekent dat de Franse aanvaller niet kan meespelen in de wedstrijden tegen (19 oktober, uit) en (26 oktober, thuis). Het lag al in de lijn der verwachtingen dat Dembélé in ieder geval de eerste wedstrijd zou missen, maar er is nu besloten om daar nog een duel aan toe te voegen.

Barcelona kan overigens nog in hoger beroep gaan tegen de straf. Als dit beroep niks uithaalt, bestaat er nog een mogelijkheid om de straf bij een hoger tribunaal aan te vechten.