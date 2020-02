Barcelona koopt Braziliaan van Palmeiras en bepaalt afkoopsom op 300 miljoen

Barcelona is op de slotdag van de transfermarkt tot een akkoord gekomen met Palmeiras over de transfer van Matheus Fernandes Siqueira.

De Braziliaanse middenvelder maakt het seizoen af bij zijn huidige club en komt komende zomer over naar het Camp Nou. betaalt maximaal tien miljoen euro en heeft zijn afkoopsom bepaald op driehonderd miljoen euro.

Matheus Fernandes werd opgeleid door Botafogo en maakte daar in 2016 zijn debuut in het eerste elftal. In 2 jaar tijd kwam hij tot 76 wedstrijden, waarin hij 2 keer scoorde en vier assists leverde.

In 2019 maakte hij de overstap naar Palmeiras. Barcelona raakte onder de indruk van zijn spel bij zijn club en jeugdteams van Brazilië. De 21-jarige jeugdinternational tekent voor vijf seizoenen bij de Spaanse grootmacht.

"Matheus Fernandes staat bekend om zijn verdedigende kwaliteiten op het middenveld en zijn opbouwende vermogen", omschrijft Barcelona de aankoop.

"Zijn gebruikelijke positie is die van controlerende middenvelder doordat hij goed is in het afpakken van de bal." Barcelona betaalt zeven miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen nog met drie miljoen euro kan oplopen.

De Catalanen maakten vrijdagavond ook het vertrek van een speler bekend. Tegenover de aanstaande komst van Matheus Fernandes staat het directe vertrek van Abel Ruiz.

Hij verkast op huurbasis naar SC Braga. In de huurdeal is een verplichte koopoptie van acht miljoen euro opgenomen, die na dit seizoen van kracht gaat.

Barça laat via de officiële kanalen weten dat er een terugkoopoptie bedongen is op de achttienjarige aanvaller, die in 2012 overkwam van .