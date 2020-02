Barcelona kondigt operatie in Finland aan en geeft na 11 februari uitsluitsel

Barcelona moet het voorlopig doen zonder Ousmane Dembélé.

De club bracht onlangs naar buiten dat de Frans international zijn hamstring in zijn rechterbeen heeft afgescheurd.

Via de officiële kanalen wordt donderdagmiddag naar buiten gebracht dat een operatie noodzakelijk is. Dembélé gaat dinsdag 11 februari onder het mes en de ingreep wordt uitgevoerd in Finland.

Na afloop van de operatie verwacht meer te kunnen melden over de herstelperiode van Dembélé. Het is niet voor het eerst dat de buitenspeler in Finland wordt behandeld.

Vlak nadat hij in 2017 bij Barcelona tekende raakte hij geblesseerd aan zijn hamstring en destijds werd hij succesvol geopereerd door de specialist Sakari Orava.

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer Dembélé weer in actie kan komen en of EK-deelname met de nationale ploeg van Frankrijk haalbaar is.

De aanvaller ontbreekt al sinds eind november met zijn hamstringkwetsuur. Hij was maandag wel van de partij op de training, maar moest deze sessie voortijdig staken vanwege 'ongemakken' aan zijn dijbeen.

Het was de bedoeling van Barcelona om Dembélé donderdag in de kwartfinale van de tegen Athletic Club zijn rentree te laken maken, maar dat behoort niet meer tot de mogelijkheden.