'Barcelona komt in actie en wil contract voor het leven aanbieden'

De toekomst van Lionel Messi in het tenue van Barcelona was de afgelopen dagen het gesprek van de dag in Spanje.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu bevestigde dat de levende legende, die tot medio 2021 op de loonlijst staat, middels een clausule volgend jaar zomer in de gelegenheid is om transfervrij uit het Camp Nou te vertrekken. De transferclausule van zevenhonderd miljoen euro gold alleen voor de eerste twee jaar van zijn huidige contract.

Mundo Deportivo schrijft zondag dat achter de schermen bezig is met de voorbereidingen voor een nieuwe onderhandelingsronde met het kamp Messi. Het doel van de Catalanen is om de 32-jarige Argentijn voor alweer de tiende keer in zijn loopbaan een contract te laten ondertekenen. Een groot verschil met de voorgaande verbintenissen is dat de beoogde overeenkomst naar verluidt geen einddatum zal hebben: de club wil Messi een contract voor het leven aanbieden en hij mag zelf bepalen wanneer dit einde loopt.

De sportkrant wijst erop dat Messi volgend jaar alleen transfervrij mag vertrekken als het een mindere competitie betreft, al verzekerde kwaliteitskrant El Pais donderdag dat er geen voorwaarden aan zijn verbonden. Barcelona maakt zich ondertussen geen zorgen, daar Andrés Iniesta, Xavi en Carles Puyol in het verleden eveneens dergelijke clausules in hun contracten hadden. Messi heeft bovendien meermaals zijn loyaliteit en betrokkenheid richting de club van zijn leven getoond.

De relatie tussen Bartomeu en vader Jorge Messi, de man die de gesprekken namens zijn zoon voert, is uiterst goed. De betrokken partijen hebben voortdurend contact. Het kamp Messi is op de hoogte van de intenties van Barcelona om un contrato vitalicio aan te bieden, maar men heeft geen haast. De laatste contractondertekening was eind 2017, al bereikte men enkele maanden eerder al overeenstemming. Het is naar verluidt de bedoeling dat de partijen in de komende maanden aan de onderhandelingstafel plaatsnemen.

Barcelona denkt dat Messi in ieder geval tot en met het jaar 2022 actief zal blijven, met oog op het WK in Qatar. De Argentijn zal zich dan met 35 jaar in de herfst van zijn loopbaan bevinden. Hij heeft altijd beweerd dat hij voor het einde van zijn loopbaan nog graag voor , de club waar hij in de jeugd actief was, zou willen spelen, al is het maar voor een paar maanden. De Spaanse krant sluit een nieuw avontuur in de Major League Soccer evenmin uit.