'Barcelona kan nu al 24 miljoen euro winst maken Malcom'

Barcelona kan winst maken op Malcom Filipe Silva de Oliveira, kortweg Malcom. Er zou een astronomisch bod zijn gedaan op de Braziliaanse zomeraankoop.

AS pakt maandag uit met het bericht dat er uit China een bod van 65 miljoen euro is binnengekomen voor de aanvaller. Vermoedelijk is het voorstel afkomstig van Guangzhou Evergrande, de regerend kampioen van de Super League. Ofschoon Malcom nog niet veel indruk heeft weten te maken in Camp Nou, kan Barcelona hem dus voor miljoenen euro’s meer doorverkopen.

De 21-jarige Braziliaan kwam afgelopen zomer voor 41 miljoen euro, exclusief één miljoen aan variabelen, over van Girondins Bordeaux en tekende een contract tot medio 2023. De voormalig jeugdinternational ging drieëenhalf miljoen exclusief bonussen verdienen in Catalonië, maar maakte zijn transfersom en hoge salaris niet waar. Malcom speelde mede door blessureleed pas negen wedstrijden en daarin was hij goed voor twee doelpunten.



Malcom speelde sinds januari 2016 voor Girondins. Destijds kwam de Braziliaan over van Corinthians. In Franse dienst kwam de Braziliaan tot 84 competitiewedstrijden, 20 doelpunten en 13 assists. Zijn contract in Stade Matmut Atlantique liep nog drie seizoenen door. Bij Guangzhou zou hij samen kunnen spelen met landgenoten Paulinho, Talisca, Ricardo Goulart en Alan.