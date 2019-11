Barcelona kan altijd rekenen op Messi en Suarez, maar niet op Dembélé

Het Zuid-Amerikaanse duo combineerde met een verwoestend effect in de 3-1 zege op Borussia Dortmund, nadat de Fransman opnieuw geblesseerd raakte.

Het veel betere spel van waarmee Dortmund werd verslagen en overwintering in de werd veiliggesteld, kwam best als een verrassing. Maar het zal niemand verbazen dat het dynamische duo Lionel Messi en Luis Suarez de architecten waren in Camp Nou.

De Catalanen kregen de laatste weken veel kritiek over zich heen vanwege het matige spelniveau, ondanks dat men bovenaan LaLiga en de Champions League-poule staat. Trainer Ernesto Valverde zal net zo opgelucht zijn over de uitslag als over de dominante aard van de 3-1 overwinning.

Messi liet ook in zijn 700ste wedstrijd voor Barça maar weer eens zien waarom er maandag zoveel werd gesproken over de zesde Ballon d'Or die hij mogelijk gaat veroveren.

Ook het beeld van een troosteloze Ousmane Dembélé die het veld moest verlaten was niet nieuw meer.

De Franse vleugelspeler wilde graag schitteren tegen zijn vorige werkgever, nadat hij voorin naast Messi en Suarez de voorkeur had gekregen boven Antoine Griezmann.

In plaats daarvan liep hij voor de negende keer in 2,5 jaar in Catalonië een blessure op. Het was een treurig gezicht om hem op het veld te zien zitten, met zijn schoenen uit, wetende dat zijn avond na 25 minuten al voorbij was.

Dembélé kwam over voor een transfersom die nog kan oplopen tot 145 miljoen euro, maar het zag er nog geen moment uit alsof Barça waar voor z'n geld heeft gekregen. De speler weet zowel binnen als buiten het veld niet te overtuigen.

Zo af en toe, wanneer hij volledig fit en gemotiveerd was, liet Dembélé zijn klasse wel zien, maar Barcelona heeft inmiddels geleerd om niet helemaal op hun Mr. Glass te vertrouwen.

De Spaanse grootmacht redde zich vaak zonder de Fransman en dat was tegen Dortmund niet anders, dankzij de twee topspelers voorin.

Combinaties tussen Messi en Suarez leidden in de eerste helft al tot drie treffers, al ging één keer het feestje niet door.

De eerste goal werd terecht geannuleerd omdat Suarez op aangeven van Messi net buitenspel stond.

Na bijna een halfuur herhaalden de twee dat kunststukje en bediende de Argentijn zijn belangrijkste medespeler op het veld, die overtuigend afrondde.

Bij het tweede doelpunt waren de rollen omgedraaid. Suarez vond na een slimme actie Messi, die met laserscherpe precisie het Duitse doelnet wist te vinden.

Zo werd Dortmund het 34ste slachtoffer van Messi in de Champions League. Geen enkele speler heeft in het toernooi tegen meer verschillende teams gescoord.

De sterspeler creëerde zelf halverwege de tweede helft het derde Catalaanse doelpunt, waarbij Griezmann het scorebord in beweging bracht.

Hoewel er nog steeds de gebruikelijke afhankelijkheid van Messi was, was dit toch een indrukwekkende allround prestatie van Barça. Zaterdag werd er nog maar net een zege gepakt in LaLiga, in een matige vertoning tegen hekkensluiter Leganés.

De terugkeer van Ivan Rakitic op het middenveld bleek zeer winstgevend te zijn.

De Kroatische middenvelder zit tot zijn ongenoegen dit seizoen vaak op de bank, maar tegen Dortmund liet hij zien waarom Valverde hem mogelijk meer zal moeten gebruiken.

Normaal gesproken zou Rakitic komend weekend sowieso wel aan de aftrap verschijnen in de kraker tegen , aangezien Sergio Busquets dan geschorst is. Maar nu kan de routinier zich ook nog met meer vertrouwen voorbereiden op de trip naar de Spaanse hoofdstad.

Het spelplan van de Blaugrana draait natuurlijk vooral om het in stelling brengen van Messi. Dat betekent echter ook dat er goed verdedigd moet worden en dat er voorin genoeg aanvoer is. En dat is dit seizoen allebei niet echt met regelmaat gedaan.

Ondanks het late doelpunt van Jadon Sancho zag de defensie er tegen Dortmund beter uit. Clément Lenglet en Samuel Umtiti bleven prima overeind bij afwezigheid van de geschorste Gerard Piqué.

Van laatstgenoemde zijn dit seizoen zijn vorm en focus in twijfel getrokken en als Umtiti's kwetsbare knie heel blijft, is een volledig Frans centrumduo misschien wel de beste optie tegen Atlético en de wedstrijden daarna.

Barça is immers op zoek naar betrouwbaarheid. De ploeg weet dat het nog steeds kan bouwen op Messi en Suarez. Helaas bewees het duel met Dortmund opnieuw dat dat niet gezegd kan worden van Dembélé.