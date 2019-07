'Barcelona kan aankoop van vorig jaar voor 40 à 45 miljoen euro slijten'

Barcelona nam deze zomer al voor tientallen miljoenen euro's afscheid van verschillende spelers.

Onder meer Jasper Cillessen en, de al eerder verhuurde, André Gomes en Paco Alcácer vertrokken en het is de bedoeling dat er in de komende weken meer spelers gaan volgen. Malcom staat hoog op het lijstje met spelers die mogen vertrekken en de Braziliaan lijkt dicht bij een nieuw avontuur te zijn.

Marca meldt namelijk dat Zenit Sint-Petersburg zeer gecharmeerd is van de 22-jarige aanvaller, die een jaar geleden nog voor 41 miljoen euro werd overgenomen van Girondins . Malcom wist trainer Ernesto Valverde in zijn eerste seizoen in het Camp Nou echter niet te overtuigen en kwam in de 24 wedstrijden die hij kwam meestal in de slotfase als invaller binnen de lijnen.



Door de komst van Antoine Griezmann is de concurrentie voorin bovendien toegenomen, waardoor Barça niet afwijzend tegenover een vertrek van de dribbelaar staat. De Catalanen wensen echter wel hun aankoopbedrag terug te verdienen en dat vormt naar verluidt voor Zenit geen probleem. De Russische topclub zou 40 tot 45 miljoen overhebben voor de komst van Malcom.



hoopt de verkoop van de aanvaller deze week nog af te kunnen ronden, zodat het met een kleinere selectie af kan reizen naar de Verenigde Staten waar een oefentrip wordt georganiseerd.

Malcom werd in de afgelopen weken overigens ook in verband gebracht met onder meer en , maar zij lijken op dit moment voorrang te moeten verlenen aan de Russen.