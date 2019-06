Barcelona is 'woest' en hekelt handelswijze Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt heeft zich niet populair gemaakt bij Barcelona, zo melden diverse Spaanse media woensdag.

Sport en Marca stellen dat de Catalaanse grootmacht zich ergert aan het feit dat de verdediger van nog geen besluit heeft genomen over zijn toekomst. Volgens eerstgenoemde Spaanse krant is zelfs 'woest' op de handelswijze van De Ligt.

De laatste dagen duiken verhalen op dat De Ligt opeens dicht bij een overstap naar Paris Saint-Germain zou zijn. Zaakwaarnemer Mino Raiola zou onderhandelen met de top van de Franse grootmacht om een overgang van de Oranje-international naar Parijs te bewerkstelligen. Barcelona zou na maandenlang onderhandelen klaar zijn met de transfersoap.



Er ligt naar verluidt al een akkoord tussen Ajax en Barcelona op tafel ter hoogte van 75 miljoen euro. De Ligt heeft echter nog geen persoonlijk akkoord bereikt met de Catalanen. De afgelopen weken was er nauwelijks contact tussen de entourage van de stopper en Barcelona. De kampioen van Spanje weet inmiddels dat De Ligt ook aan het onderhandelen is met andere clubs, waaronder en .



Barcelona had verwacht dat De Ligt na de finale van de de knoop zou doorhakken, maar de Ajacied gaf aan dat hij eerst op vakantie gaat en zijn opties gaat overwegen. Barcelona heeft al aan Raiola laten weten dat men het huidige aanbod, dat financieel minder aantrekkelijk zou zijn dan de aanbieding van de andere topclubs, niet gaat verbeteren in een poging De Ligt te strikken.



Barcelona wil De Ligt net zoveel salaris bieden als Frenkie de Jong, maar vooralsnog is de verdediger niet akkoord gegaan. Barcelona is naar verluidt de enige club die al een overeenstemming met Ajax heeft bereikt. Juventus, PSG en moet nog een deal beklinken met de Amsterdammers. Een akkoord met Barcelona lijkt steeds onwaarschijnlijker, maar men geeft de hoop nog niet op, zo klinkt het.



Ondertussen plaatste Eric Abidal, sportief directeur van Barcelona, een opvallend bericht op Instagram. De oud-verdediger leek naar de soap rond De Ligt te verwijzen door een quote van Johan Cruijff aan te halen. "Iedereen die twijfelt om te spelen voor Barcelona, hoeft niet voor ons te spelen", zo luidt de Spaanse quote vrij vertaald. Ook schrijft Abidal: "Bedankt Johan, je hebt gelijk."



Een uur later bleek echter dat Abidal slachtoffer is van een hack. Even later reageerde hij namelijk ook via Instagram met hashtags over cryptovaluta en bitcoins. Barcelona heeft inmiddels gemeld dat Abidal is gehackt, waarschijnlijk door een boze fan die niet blij is met de soap rond De Ligt, en dat de sportbestuurder dus niet zelf dit bericht met de wereld heeft gedeeld.