'Barcelona is volledig overtuigd en wil clausule van 111 miljoen euro lichten'

Lautaro Martínez staat in de nadrukkelijke belangstelling van Barcelona, zo weet AS woensdag te melden.

De beleidsbepalers van de Catalaanse grootmacht waren dinsdag zeer onder de indruk van de Argentijnse aanvaller in het -duel met (1-2). Naar verluidt is bereid om de ontsnappingsclausule van 111 miljoen euro in het contract van Martínez te activeren.

Martínez scoorde dinsdagavond niet in de kraker tegen Barcelona, maar was wel een constante plaag voor zijn directe bewakers. De Inter-spits stelde ploeggenoot Romelu Lukaku in staat om de gelijkmaker aan te tekenen in de slotfase van de eerste helft.

Het bleek echter niet voldoende te zijn, want door de nederlaag in het Giuseppe Meazza speelt Inter na de winterstop in de . Barcelona en , dat met 2-1 won van Slavia Praag, gaan verder in het miljardenbal.

AS weet echter ook te melden dat de ontsnappingclausule in de verbintenis van Martínez alleen geldig is in de eerste twee weken van juli volgend jaar. Inter heeft eenzelfde constructie bedacht voor Mauro Icardi, dit seizoen op huurbasis actief voor Paris Saint-Germain. De landgenoot van Martínez heeft een afkoopclausule van 110 miljoen euro in zijn contract met Inter staan.

De Italianen zijn evenwel bezig met een nieuw contract voor Martínez, om te voorkomen dat de jonge aanvaller tussentijds vertrekt uit Milaan.

Barcelona is al enige tijd bezig met aankopen voor de aanvalslinie, daar er twijfels zijn over de toekomst van Luis Suárez in het Camp Nou. De voormalige Ajacied wordt in januari 33 en heeft bij de Spaanse kampioen een contract tot medio 2021.

Naast Martínez is in een eerder stadium Erling Braut Haaland al genoemd als mogelijke opvolger. De Noorse aanvaller van Red Bull Salzburg kwam in de groepsfase van de Champions League tot acht doelpunten, waardoor verschillende Europese topclubs voor hem in de rij staan.