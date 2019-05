Barcelona is dichterbij komst Matthijs de Ligt

Barcelona is dichtbij de komst van Ajax-verdediger Matthijs de Ligt, zo begrijpt Goal.

De verdediger wordt al lange tijd in verband gebracht met een vertrek bij de halve finalisten van de , waarbij de vooraanstaande kandidaat is om hem vast te leggen nadat het eerder al Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro vastlegde van . Goal begrijp dat het aantrekken van de Nederlands international bijna voltooid is, hoewel er nog niets concreet is.

Catalunya Radio beweert ondertussen dat Barcelona in de komende dagen melding hoopt te maken van de transfer, nadat Ajax is gekroond tot kampioen van de . Het Catalaanse medium beweert ook dat de zaakwaarnemer van de speler, Mino Raiola, op 12 april in Monte Carlo een ontmoeting had met een Barça delegatie bestaande uit Pep Segura, Eric Abidal, Oriol Grau en Ramon Planas.

Ajax' algemeen directeur Edwin van der Sar gaf eerder al toe dat De Ligt aan zijn laatste wedstrijden bezig was in Amsterdam en hoopte dat de verdediger op een geweldige manier zou vertrekken. De voormalige doelman gaf daarnaast aan te denken dat hij zijn carrière voorzet in Engeland of Spanje. Barcelona lijkt de strijd voor de verdediger gewonnen te hebben en stroeft zodoende onder meer en af.