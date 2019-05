'Barcelona is bereid om verlies te nemen op gefrustreerde recordaankoop'

Het begint er steeds meer op te lijken dat er komende zomer al een einde gaat komen aan de samenwerking tussen Philippe Coutinho en Barcelona.

Volgens Mundo Deportivo zou de recordaankoop van de Catalanen aan vrienden hebben laten weten dat hij Barça wil verlaten. Tegelijkertijd is de clubleiding van de kampioen van Spanje bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor Coutinho.



is bereid om Coutinho met verlies te verkopen. De Braziliaan werd in januari 2018 voor 120 miljoen euro overgenomen van , al kan dat bedrag door bonussen nog oplopen tot 160 miljoen. De Catalanen denken nu nog negentig miljoen te kunnen overhouden aan Coutinho, wiens contract loopt tot medio 2023. Bij Barcelona hoopt men dat de aanvallende middenvelder zijn marktwaarde op de Copa América een beetje omhoog kan stuwen, al hebben momenteel reeds drie grote clubs belangstelling.



, en Paris Saint-Germain worden door de Spaanse sportkrant genoemd als mogelijke bestemmingen voor Coutinho, al bestaan er de nodige haken en ogen. The Red Devils hebben zich niet geplaatst voor de van volgend seizoen en hebben daardoor minder te besteden. Chelsea heeft momenteel een transferverbod, dat alleen nog kan worden weggenomen door het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). Bij the Blues zou Coutinho de opvolger moeten worden van Eden Hazard, die voor een transfer naar staat.



Daardoor lijkt Paris Saint-Germain de meest logische bestemming, mede door de aanwezigheid van landgenoot Neymar. Les Parisiens kunnen tevens aan de forse financiële eisen van Coutinho voldoen. De 47-voudig Braziliaans international is de kritische houding van het Barcelona-publiek zat en verwacht komende zomer verder in de pikorde te dalen, als Antoine Griezmann eventueel wordt binnengehaald. Als Barcelona Coutinho weet te lozen, vervalt een deel van de eventuele bonussen die aan Liverpool betaald zouden moeten worden. Daarnaast wordt er met het vertrek van de Braziliaanse grootverdiener ruimte gemaakt op de begroting.