'Barcelona is bereid om routinier na jaar alweer te laten vertrekken'

Arturo Vidal beschikt bij Barcelona over een contract tot medio 2021, maar de Chileense middenvelder mag uitzien naar een andere werkgever.

Met dat nieuws komt Mundo Deportivo . Vidal staat naar verluidt op het lijstje van , al is er nog geen officieel bod binnengekomen bij de Catalaanse grootmacht voor de routinier.

De 32-jarige Vidal staat volgens de Spaanse sportkrant op de lijstjes van meer clubs uit de . haalde de Zuid-Amerikaanse controleur een jaar geleden op bij , dat circa achttien miljoen euro overhield aan de transfer. Vidal kwam afgelopen seizoen tot 53 wedstrijden voor de kampioen van Spanje, maar is desondanks geen zekerheidje op het middenveld.

Barcelona nam Frenkie de Jong voor minimaal 75 miljoen euro over van en beschikt tevens over onder meer Arthur, Sergio Busquets, Ivan Rakitic en Philippe Coutinho voor de posities op de middenlinie.

Coutinho verlaat het Camp Nou misschien ook, daar in de Spaanse media geruchten zijn opgedoken over een verhuurperiode bij .

Vidal speelde eerder in de Italiaanse competitie, want was tussen 2011 en 2015 zijn broodheer. Daarna volgden drie seizoenen in dienst van Bayern. De ervaren middenvelder begon zijn Europese loopbaan bij . Vidal heeft 113 interlands namens Chili achter zijn naam staan.