Barcelona-icoon wees Real Madrid twee keer af: "Ze wilden Ronaldinho en mij'

Carles Puyol bleef gedurende zijn hele carrière als voetballer Barcelona trouw, maar dat had ook anders kunnen lopen.

De clubicoon, die in 2014 een punt achter zijn loopbaan zette, onthult dat hij op twee momenten gepolst is door aartsrivaal . "Maar ik zat bij de beste club ter wereld en wilde daar titels winnen, dus ik bleef", aldus de voormalig verdediger op de Spaanse zender TV3.

"De eerste keer dat Real me belde was het seizoen nadat ze Luís Figo hadden gekocht", zegt Puyol, die daarmee doelt op de zomer van 2001.

"En het tweede moment was toen was toen José Antonio Camacho president werd van Real Madrid in 2004. Hij wilde toen Ronaldinho en mij binnenhalen." Ronaldinho had op dat moment net zijn debuutseizoen bij achter de rug en zou nog tot 2008 in Catalonië spelen.

Puyol blikt op de Spaanse televisie terug op zijn mooiste moment in het shirt van Barcelona. De gestopte mandekker kiest voor zijn treffer in de memorabele 2-6 overwinning van Barça tegen Real Madrid op 2 mei 2009, waarbij hij het logo van de Senyera, de vlag van Catalonië, kuste.

"Ik maakte weinig doelpunten, maar ik voelde dat ik het op deze manier moest vieren", zegt de voormalig Spaans international

De Spanjaard gaat ook in op zijn goedgevulde prijzenkast. "De titel die me het meest heeft gegeven, meer dan het WK in 2010, is de in 2006 in Parijs, omdat ik die met Barcelona won", zegt Puyol, die het grootste Europese clubtoernooi ook nog in 2009 en 2011 won met Barça.

Daarnaast werd hij zes keer kampioen van Spanje en won hij met zijn land het EK in 2008.