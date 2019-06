Barcelona houdt zeer forse winst over aan transfer Jasper Cillessen

Barcelona houdt 35 miljoen euro over aan de verkoop van Jasper Cillessen aan Valencia.

Dat meldt de Catalaanse grootmacht woensdagavond via de officiële kanalen. De dertigjarige doelman werd in de zomer van 2016 voor circa dertien miljoen euro overgenomen van en levert zodoende een forse winst op.

kondigde de komst van Cillessen dinsdag al min of meer aan middels een cryptische video op Twitter en een dag later wordt de transfer van de keeper ook daadwerkelijk bevestigd. Cillessen heeft een contract voor vier seizoenen getekend met de club uit de sinaasappelstad, tot de zomer van 2023. In zijn verbintenis is een ontsnappingsclausule van 80 miljoen euro opgenomen.

Cillessen maakte in 2016 voor dertien miljoen euro de overstap van Ajax naar de Spaanse kampioen, maar slaagde er niet in om Marc-André ter Stegen uit de basiself te verdrijven. Zijn vertrekwens bracht de geruchten op gang, met als voorname kandidaat om hem over te nemen. In de Engelse media werden zowel als naar voren geschoven als mogelijke nieuwe werkgever. De routinier kiest uiteindelijk voor een binnenlandse transfer.

Cillessen kwam in drie seizoenen in het Camp Nou tot 32 officiële wedstrijden. Het merendeel (24) van dit aantal speelde de voormalig Ajacied in de . Zijn laatste duel voor Barcelona was toevallig tegen zijn nieuwe werkgever, in de finale van de Spaanse beker met 1-2 te sterk voor Barça. De 48-voudig international van Oranje veroverde met de topclub uit Catalonië zes prijzen: twee Spaanse landstitels, tweemaal de Copa del Rey en twee keer de Spaanse Supercup.