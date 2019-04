Barcelona houdt schijn op: "Het lijkt erop dat De Ligt op de markt is"

Barcelona werkt achter de schermen al maanden aan de mogelijke komst van Matthijs de Ligt, maar Josep Maria Bartomeu houdt de schijn op.

De captain van is een van de grootste verdedigende talenten van Europa en hij zal volgens Erik ten Hag naar of naar vertrekken. Terwijl de media in Spanje verzekeren dat De Ligt en zaakwaarnemer Mino Raiola later deze week een contractvoorstel zullen ontvangen, wil Bartomeu dat nog niet bevestigen.



"Matthijs de Ligt? Ik weet niet wat hij zal doen", zo verzekerde de voorzitter van Barcelona in gesprek met TVE. "We hebben een zeer goede relatie met Ajax. Het lijkt erop dat hij op de markt is. We praten met de technische afdeling. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kijken we hoe of wat. Zijn spel past bij Barcelona en ja, ik vind het een goede speler."



"Ajax is een club die spelers opleidt en vervolgens verkoopt. Maar we hebben nog geen actie ondernomen", verzekerde Bartomeu in gesprek met de nationale televisiezender van Spanje. Lokale media schreven eerder dat De Ligt en Raiola eerdaags een contractvoorstel van de Catalanen tot medio 2024 zullen ontvangen. De cijfers in het voorstel zijn vergelijkbaar met de toekomstige inkomsten van Frenkie de Jong in het Camp Nou: tien miljoen euro per jaar, en zes miljoen euro aan variabele bonussen.



De Ligt zou zelf welwillend staan tegenover een transfer naar Barcelona, indien de clubs tot een vergelijk komen. De koploper van LaLiga wil naar verluidt ongeveer zestig miljoen euro betalen voor het afkopen van het nog twee jaar doorlopende contract. Afhankelijk van behaalde sportieve doelstellingen door club en/of speler, kan de transfersom voor Ajax in de toekomst nog eventueel oplopen.