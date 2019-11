Barcelona houdt 'deur op een kier' voor Oranje-talent Xavi Simons

Barcelona zag Xavi Simons afgelopen zomer vertrekken uit de jeugdopleiding.

Het Nederlandse talent was naar verluidt niet tevreden met de aanbieding die hij voorgeschoteld kreeg. Hij koos voor een overstap naar Paris Saint-Germain, waar de zestienjarige middenvelder tekende tot aan de zomer van 2022.

Hoofd jeugdopleiding Patrick Kluivert zegt het besluit van Simons te respecteren. De jeugdinternational werd lange tijd gezien als het grootste talent uit de jeugdopleiding van . Toen Simons zestien jaar oud werd, wilde Barcelona hem voor meerdere jaren vastleggen.

Er werd maandenlang onderhandeld, maar een akkoord met zaakwaarnemer Mino Raiola bleef uit. Simons koos voor een overstap naar , waar hij in het hoogste jeugdelftal terechtkwam. "Ik denk dat hij het hier goed had", reageert Kluivert in een interview met Sport.

"Hij zat bij de beste school die er is in het voetbal. Maar hij is vertrokken naar Parijs en dat besluit moeten we respecteren. Het heeft geen zin om naar het verleden te kijken, we moeten vooruitkijken. Het belangrijkste is dat dit niet nog een keer gebeurt met andere spelers."

Het is niet de eerste keer dat Barcelona een groot talent ziet vertrekken. In 2017 haalde Manchetser City Eric García weg uit La Masía, terwijl Robert Navarro in de zomer van vorig jaar transfervrij naar vertrok.

Kluivert krijgt de vraag of hij het eens is met de stelling dat er voor deze spelers in de toekomst geen plek meer is bij Barcelona. "Je moet de deur altijd op een kier laten, ook al is dat moeilijk."

"Als een kind ervoor kiest om La Masía te verlaten, dat is dat een bittere pil voor iedereen die bij ons werkt. Normaal gesproken is de deur dan dicht, maar ik ben iemand die de deur liever op een kier laat."

Eerder dit jaar slaagde Barcelona erin om Ilaix Moriba uit de handen van clubs als en te houden. Met een groot contract en afkoopsom van honderd miljoen euro blijft het zestienjarige talent voorlopig in Catalonië.

"Ik zat nog niet bij de club toen deze deal werd gesloten", reageert Kluivert. "Het belangrijkste is de potentie van een speler. Je kan spelers niet alles geven als ze hun eerste profcontract tekenen. Het salaris moet naar verhouding zijn."

"Als je voor drie jaar tekent en na twee jaar gaat het goed, dan gaan we zitten en praten we over een nieuwe deal. Het gaat erom dat de jongens zich hier thuisvoelen, dat ze beseffen dat er geen betere plek is dan bij ons. Geld is belangrijk, maar ontwikkeling is de sleutel. Het geld zal uiteindelijk toch wel komen."