'Barcelona heeft vier spitsen op het oog om Luis Suárez te vervangen'

Barcelona wil deze maand een spits aantrekken om het gemis van Luis Suárez in de komende maanden op te vangen.

De Uruguayaan staat na een operatie aan zijn knie vrijwel zeker de rest van het seizoen aan de kant. Blessureleed bij Lionel Messi en/of Antoine Griezmann zou problematische gevolgen hebben voor , dat volgens Spaanse media dan ook nog voor het einde van de winterse transfermarkt naarstig op zoek is naar een spits.

Onder meer Mundo Deportivo meldt dat Barcelona niet op zoek is naar een veelzijdige aanvaller of een buitenspeler. Een échte spits is datgene waar de gedeeld koploper van LaLiga nodig heeft, zo werd intern geconcludeerd. Barcelona wil echter ‘een Kevin-Prince Boateng-scenario’ voorkomen: de aanvaller werd een jaar geleden als noodverband gehuurd van , maar paste op geen enkele manier in het spel van de Catalanen.

Pierre-Emerick Aubameyang zou de favoriet van technisch directeur Eric Abidal zijn, zo schrijven de media in Spanje dinsdag massaal. Het is echter onwaarschijnlijk dat zijn meest trefzekere voetballer midden in het seizoen laat gaan, ook omdat het maar de vraag is of de Londenaren zich voor Europees voetbal zullen plaatsen.

Het contract van de dertigjarige Gabonees loopt nog maar anderhalf jaar door.

Aubameyang is zeker niet de enige aanvaller die interesse van Barcelona geniet. De twee jaar jongere Rodrigo van is een alternatief: de Spaans international heeft een contract tot medio 2022 en zal derhalve evenmin goedkoop zijn. Goedkopere opties zijn Olivier Giroud en Fernando Llorente, al passen zijn minder in het spel van Barcelona.

Het contract van de Fransman met loopt over een half jaar te einde en hij wil per se nog deze maand vertrekken. Llorente komt weinig aan spelen toe bij , waar hij tot medio 2022 vastligt.

Voetballers als Pedro en Dani Olmo komen niet in aanmerking voor de positie van Suárez, zo schrijft Mundo Deportivo, al valt een samenwerking vanaf komende zomer niet uit te sluiten. Pedro heeft een aflopend contract met Chelsea en staat welwillend tegenover een rentree in het Camp Nou.

Olmo wil het liefst deze maand al vertrekken bij Dinamo Zagreb, ook om zijn kansen op deelname aan het EK te vergroten.