Barcelona heeft vertrouwen in komst Neymar

Een transfersoap die al de hele zomer duurt nadert zijn einde, waarbij de Braziliaanse ster uiteindelijk terugkeert naar Camp Nou.

heeft er alle vertrouwen in dat ze een deal kunnen sluiten om Neymar vast te leggen voor het einde van de zomerse transferperiode. Dinsdagmiddag sprak een afvaardiging van de Catalanen met Paris Saint-Germain in Parijs, zo kan Goal bevestigen.

Onder leiding van algemeen directeur Oscar Grau, die man met de sleutels van de schatkist van Barça , reisde naar Frankrijk met een aanbod van 160 miljoen euro plus bonussen voor de Braziliaan. Het bedrag zou betaald worden in drie termijnen om te voldoen aan de restricties van de Financial Fair Play.

vraagt echter om honderd miljoen euro plus rechtsback Nelson Semedo. De Catalanen betrekken liever geen spelers van hun huidige selectie in een deal om Neymar terug te laten keren naar Camp Nou.

Ongeacht het verschil van mening over de betaling, is het duidelijk dat Barcelona er nu vertrouwen in heeft om een akkoord te bereiken met de Franse landskampioen. Ze zijn zo zelfverzekerd dat ze geloven dat er dinsdag nog een akkoord kan worden bereikt.

Neymar sprak maandag met PSG's sportief directeur Leonardo en hij liet weten graag de overstap te willen maken naar de Spaanse landskampioen, waar blijkbaar niet voldoende interesse heeft getoond om de Braziliaan van gedachten te laten veranderen.

Lees beneden verder

De Franse ploeg staat nu ook meer open voor een verkoop aan Barcelona, waarbij ze eerder de voorkeur hadden om hun steraanvaller verkopen aan een andere club vanwege de eerste hapering in de relatie tussen de twee clubs.

De aanwezigheid van Grau in Parijs kan ook niet worden onderschat, waarbij de algemeen directeur volledig verantwoordelijk is voor de transferuitgaven van Barcelona. Met aanwezigheid van Grau in Frankrijk zou een transfer waarschijnlijk snel worden afgerond als de twee clubs tot een akkoord komen over de transfersom.

De Financial Fair Play-regels hielden eerder een komst van Neymar tegen, waarbij de Catalanen eerst het loon van Philippe Coutinho moesten schrappen om ruimte te maken voor zijn landgenoot in Camp Nou. Nu Coutinho op huurbasis naar is overgestapt met een optie tot koop, zouden de laatste stukjes om de komst van Neymar af te ronden in de komende dagen in Parijs kunnen worden samengevoegd.