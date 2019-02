Barcelona heeft toptalenten van Palmeiras bijna binnen

FC Barcelona staat op het punt om Vitão en Luan Candido over te nemen van Palmeiras. Het duo moet samen twintig miljoen euro kosten.

De onderhandelingen tussen Barça en Palmeiras bevinden zich in een vergevorderd stadium, weet Goal. Vitão is een 19-jarige centrumverdediger, terwijl de 18-jarige Candido op de linksbackpositie speelt. De voorwaarden om het tweetal naar Catalonië te halen worden geregeld door André Cury, een vertegenwoordiger van Barcelona in Zuid-Amerika.



Cuty heeft een goede band met Alexandre Mattos, sportief directeur bij Palmeiras. Terwijl hij blijft onderhandelen in Brazilië, zijn enkele officials van de club al naar Spanje gevlogen om de deal af te ronden. Vitão is inmiddels ook al in Barcelona. Als de transfer is afgerond, wordt hij mogelijk toegevoegd aan de selectie van Barcelona B of verhuurd aan een andere club.



Barcelona sloot de laatste tijd al vergelijkbare deals om jonge talenten te halen. Zo werd in januari voor twintig miljoen euro rechtsback Emerson overgenomen van Atlético Mineiro. De 20-jarige speler wordt voor de rest van dit seizoen verhuurd aan Real Betis. Na dit seizoen maakt ook de 19-jarige Jean-Clair Todibo (Toulouse) de overstap naar Camp Nou.