"Barcelona heeft ons geen pijn gedaan, ze kietelden niet eens"

Barcelona en Napoli speelden dinsdagavond met 1-1 gelijk in de Champions League.

De Italianen kwamen in de heenwedstrijd van de achtste finale op voorsprong dankzij Dries Mertens, maar wist door een treffer van Antoine Griezmann alsnog een goede uitgangspositie te creëren.

Na afloop laat Gennaro Gattuso weten zeker niet onder de indruk te zijn van de Catalanen. "Ze hebben ons geen pijn gedaan, ze kietelden niet eens", aldus de trainer van in gesprek met Sky Italia.

"Ze hebben nauwelijks schoten gelost, maar wij had het zelf ook beter kunnen doen in de counter. Ik baal, omdat we niet veel kansen hebben gecreëerd door te voetballen van achteruit. Maar dat kan gebeuren als de spelers door hard werken zo moe worden."

"We hadden de hele avond door kunnen voetballen en dan hadden ze nog steeds geen tweede doelpunt gemaakt", besluit Gattuso. Quique Setién beaamt op de persconferentie dat Barcelona moeite had om tot kansen te komen.

"1-1 is wel een goed resultaat. We moesten erg hard werken om wat mogelijkheden te krijgen. We hadden de scherpte niet om door de muur van Napoli te spelen."

"Na de gelijkmaker kwam er iets meer ruimte en konden we hen meer pijn doen. Ze speelden goed. Het was niet makkelijk, dus een gelijkspel is een prima resultaat."

"Ik feliciteer mijn spelers met het resultaat, maar in het vervolg moeten we nauwkeuriger handelen bij verdedigende teams."

"Het is een kwestie van geduld. In de return zullen we wel iets meer ruimte hebben", concludeert de coach van Barcelona.