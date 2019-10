Barcelona heeft Lionel Messi terug; domper voor Internazionale

Internazionale moet het woensdagavond in de Champions League tegen Barcelona stellen zonder Romelu Lukaku.

De spits is door een spierblessure niet met i Nerrazurri afgereisd naar de Catalaanse hoofdstad, zo vertelde trainer Antonio Conte dinsdag op de persconferentie. Aan de kant van keert Lionel Messi juist terug in de wedstrijdselectie.

"Lukaku is niet bij ons, omdat hij een lichte spierblessure in zijn bovenbeen heeft, die hem al tien dagen parten speelt", zo verklaart Conte. "Hij bleef last houden van zijn been."

"De resultaten van de tests die we hebben uitgevoerd waren negatief, dus we kiezen ervoor om geen risico te nemen. In dit soort gevallen moeten we vertrouwen op het gevoel van de speler."

Lukaku mist dus in elk geval de groepswedstrijd tegen Barcelona, maar de Belg is ook een vraagteken voor de competitiewedstrijd van aanstaande zondag tegen .

"Het is geen ernstige blessure, dus we zijn er redelijk gerust op dat hij kan spelen. Maar we zullen ons daar pas op focussen na de wedstrijd van morgen tegen Barcelona."

Barcelona-trainer Ernesto Valverde kan tegen Inter weer beschikken over Messi en Ousmane Dembélé. Eerstgenoemde keerde onlangs terug van een kuitblessure, maar raakte vorige week tegen (2-1 winst) geblesseerd aan zijn dijbeen.

Ook Dembélé kwakkelt al het hele seizoen met blessures, maar is nu fit genoeg voor minimaal een invalbeurt.