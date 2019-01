'Barcelona heeft eerste aanwinst voor komend seizoen binnen'

Jean-Clair Todibo wordt de nieuwste aanwinst van Barcelona.

De krant SPORT meldt dat de negentienjarige centrale verdediger een contract voor vier seizoenen tekent en in de zomer transfervrij overkomt van Toulouse. In principe sluit Todibo aan bij het eerste elftal van trainer Ernesto Valverde.

De technische staf zal de ontwikkeling van Todibo echter eind augustus evalueren en het blijft dan mogelijk dat de nieuwkomer op huurbasis mag vertrekken. De international van Frankrijk Onder-20 komt uit de koker van directeur Eric Abidal en levert Toulouse geen transfersom op, want hij beschikt over een aflopende verbintenis.



Radiostation RMC claimt echter dat Toulouse Todibo nog deze window wil verkopen omdat men zo nog iets aan de deal overhoudt. Een andere optie voor de Zuid-Fransen is om Todibo transfervrij te laten gaan, met de garantie dat men de stopper komend seizoen kan huren. Het is onduidelijk of Todibo daar zelf positief tegenover staat.



De in Frans-Guyana geboren Todibo speelde voor Les Lilas, alvorens hij in 2016 de overstap maakte naar Toulouse. Hij maakte in augustus 2016 in de Derby de la Garonne tegen Girondins Bordeaux zijn debuut in het eerste elftal en staat inmiddels op tien wedstrijden. Daarin was hij goed voor een doelpunt en een assist.