'Barcelona heeft begrip voor vertrekwens Cillessen en stelt vraagprijs vast'

Barcelona houdt sterk rekening met een vertrek van Jasper Cillessen, die bij de Catalaanse grootmacht genoegen moet nemen met een reserverol.

De doelman wil graag meer aan spelen toekomen en verlangt volgens Marca naar een zomerse transfer. De Spaanse sportkrant meldt zondagochtend dat de Catalaanse topclub een bedrag van circa 45 tot 50 miljoen euro wenst te ontvangen voor de Oranje-international.

De 29-jarige sluitpost staat momenteel nog tot medio 2021 onder contract in het Camp Nou, waarbij de hoogte van de ontsnappingsclausule van de doelman is vastgesteld op zestig miljoen euro. Cillessen is klaar met zijn reserverol achter eerste keus Marc-André ter Stegen en naar verluidt heeft begrip voor de wensen van de Nederlander.



Volgens Marca is Barcelona niet in paniek vanwege de vertrekwens van Cillessen. De huidige koploper van LaLiga zou al meerdere opties op het oog hebben mocht de voormalig Ajacied de club verlaten. Verschillende keepers werden al in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, onder wie André Onana, die eerder al actief was bij de topclub.



Radio Catalunya meldde eerder dat Barcelona de interesse in Onana al kenbaar heeft gemaakt bij de zaakwaarnemer van de sluitpost. De belangenbehartiger heeft de belangstelling op zijn beurt gemeld bij , zodat de club al kan nadenken over een opvolger voor de keeper. Het contract van Onana loopt door tot medio 2021. Het is niet bekend welke andere keepers een optie zijn voor Barcelona.