'Barcelona heeft alles onder controle en is dicht bij megadeal met Ajax'

Barcelona is dicht bij de komst van Matthijs de Ligt, zo verzekert ESPN woensdag. Toch kan een aankondiging nog wel even op zich laten wachten.

De verdediger van wordt al maanden in verband gebracht met een overstap naar de Catalaanse grootmacht en nu zou de overstap van de Oranje-international, die ook in de belangstelling staat van en , al bijna in kannen en kruiken zijn.

heeft de situatie inzake De Ligt naar verluidt 'onder controle', maar toch heerst er nog wat vrees in het Camp Nou. Vorige zomer leek Antoine Griezmann namelijk ook voor een megabedrag de overstap naar Barcelona te maken, maar toen opteerde de Franse spits voor een langer verblijf bij . Volgens ESPNwil De Ligt echter alleen maar luisteren naar een voorstel van Barcelona.



De televisiezender meldt dat, 'net als bij de zaak van Frenkie de Jong, Ajax Barcelona zal waarschuwen als andere clubs een serieuze poging hebben ondernomen voor de komst van De Ligt.' Zaakwaarnemer Mino Raiola heeft veel contact met Barcelona en wil de verdediger voor hetzelfde bedrag naar Spanje loodsen als de som van De Jong, die voor minimaal 75 miljoen euro naar Barcelona verkast.



Barcelona heeft echter begrip voor het standpunt van Ajax dat de spelers zich eerst moeten concentreren op presteren en prijzen pakken met de Amsterdamse club, waardoor de bekendmaking van de deal aangaande De Ligt nog even kan duren. Barcelona verwacht dat een bedrag rond de tachtig miljoen euro voldoende is voor de komst van De Ligt.



De huidige koploper van LaLiga wil deze zomer veel spelers halen. Naast het aantrekken van De Jong en dus mogelijk De Ligt is de club ook nog op zoek naar een aanvaller en een linksback die de concurrentiestrijd kunnen aangaan met Luis Suárez en Jordi Alba. Naar verluidt hoopt Barcelona voor driehonderd miljoen euro aan verkopen te realiseren om voldoende financiële slagkracht te bewerkstelligen.