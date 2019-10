'Barcelona heeft 124 miljoen euro nodig en denkt aan verkoop tweetal'

Barcelona heeft 124 miljoen euro aan transferopbrengsten nodig om aan het einde van deze jaargang zwarte cijfers te schrijven.

Dat weet ESPN dinsdag te melden op basis van bronnen rond de topclub. Naar verluidt staan Philippe Coutinho en Ivan Rakitic bij de Catalaanse grootmacht op de nominatie om verkocht te worden. Coutinho speelt dit seizoen op huurbasis voor , terwijl Rakitic bij de Spaanse kampioen niet langer kan rekenen op een basisplaats.

In de huurovereenkomst tussen en Bayern is een koopoptie opgenomen, waardoor der Rekordmeister Coutinho volgend jaar voor 120 miljoen euro definitief kan overnemen. De Braziliaanse middenvelder werd in de afgelopen transferperiode samen met Rakitic ingezet om Paris Saint-Germain te verleiden Neymar naar Barça terug te laten keren. Een definitieve deal kwam echter nimmer van de grond.

Rakitic werd ook genoemd bij en , maar ook deze clubs grepen naast de middenvelder, die in de Spaanse pikorde lijkt te zijn voorbijgestreefd door Frenkie de Jong en Arthur Melo. Daarnaast lijkt zijn relatie met trainer Ernesto Valverde verre van optimaal te zijn.

Volgens ESPN zijn de transferinkomsten van Barcelona drastisch teruggelopen sinds het vertrek van Neymar naar in 2017 voor 222 miljoen euro. Dergelijke bedragen zijn in de afgelopen twee jaar niet meer op de rekening van de Catalanen verschenen, al werd Jasper Cillessen deze zomer voor 35 miljoen euro verkocht aan . Collega-doelman Neto bewandelde echter voor hetzelfde bedrag de omgekeerde weg, waardoor Barcelona onder de streep niets overhield aan de Cillessen-deal. Naar verluidt is er echter onbegrip op de burelen van de nummer twee in LaLiga over de transfer van Cillessen, door een lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zelfs omschreven als een 'haastklus'.

AS schreef dinsdag op basis van de jaarcijfers ook al een overwegend zorgwekkend artikel over de financiële situatie van Barcelona. De regerend landskampioen van Spanje zou een schuld van 260,742 miljoen euro hebben openstaan bij andere clubs. bijvoorbeeld zou nog 48,616 miljoen euro ontvangen voor de transfer van Frenkie de Jong naar het Camp Nou, terwijl nog recht heeft op 94,6 miljoen euro voor de overgang van Coutinho van Liverpool naar Barcelona in januari 2018.