'Barcelona handelt razendsnel en activeert clausule van twintig miljoen'

Barcelona heeft toestemming gekregen van de Spaanse voetbalbond om een aanvaller aan te trekken.

Dit mag de club doen dat Ousmane Dembélé langer dan vijf maanden uit de roulatie is. Volgens Marca is Martin Braithwaite de topkandidaat in het Camp Nou om hem voorlopig te vervangen.

heeft naar verluidt een bod van twintig miljoen euro neergelegd bij Leganés. Met voornoemde bod activeert Barcelona gelijk de ontsnappingclausule in het contract van Braithwaite, die bij Leganés nog vastligt tot medio 2023.

Saillant detail is dat de aanvaller van de nummer negentien in LaLiga wordt bijgestaan door Ali Dursun, die ook de zaakwaarnemer is van Frenkie de Jong.

Laatstgenoemde is bezig aan zijn eerste seizoen in het shirt van de Catalaanse grootmacht. Dursun is volgens RAC1 al in Barcelona voor de onderhandelingen omtrent zijn cliënt.

Braithwaite, met 8 doelpunten en 1 assist in 27 wedstrijden voor Leganés, is niet de enige aanvaller die in de afgelopen periode in verband is gebracht met Barcelona.

Ook Lucas Pérez (Deportivo Alavés), Ángel ( ), Willian José ( ) Luis Suárez (Real Zaragoza) en Loren ( ) werden genoemd als mogelijke aanwinst voor het elftal van trainer Quique Setién.

Naast Dembélé is ook Luis Suárez langdurig geblesseerd, waardoor voorin alleen Lionel Messi, Antoine Griezmann en Ansu Fati overblijven.

Vanwege de personele problemen diende Barcelona een verzoek in bij de Spaanse bond om de selectie na het sluiten van de transfermarkt alsnog te versterken.

Maandag werd wereldkundig gemaakt dat de aanvraag vanuit het Camp Nou was goedgekeurd door de medische commissie van de bond. De technische leiding van Barcelona heeft nog twee maken om de deal met Braithwaite of een andere optie rond te krijgen.

Men hoopt het contract met de spits van Leganés nog deze week rond te komen, zodat de international van de Denemarken speelklaar is voor het duel met van zaterdag.