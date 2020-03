Barcelona hakt knoop door en kiest definitief voor leeg Camp Nou

Het Champions League-duel tussen Barcelona en Napoli wordt vanwege de uitbraak van het coronavirus definitief zonder publiek afgewerkt.

Dat meldt de Catalaanse club dinsdag via de officiële kanalen. Er was al sprake van in de Spaanse media dat de returnwedstrijd in de achtste finale in een leeg Camp Nou zou worden afgewerkt, wat nu dus is bevestigd door de clubleiding van . Beide ploegen staan op woendag 18 maart tegenover elkaar.

Barcelona meldt verder dat er in een later stadium meer informatie wordt gegeven omtrent de beslissing om de wedstrijd tegen achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

L'Esportiu de Catalunya wist maandag al te melden dat De Ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken in Catalonië het verstandig achten om publiek voorlopig te weren bij thuisduels van Barcelona.

Meer teams

De Catalaanse overheid praat later deze week met het bestuur van Barcelona om de kwestie. De ontmoeting was al gepland voordat de koploper in LaLiga met de mededeling kwam dat er geen publiek welkom is bij de thuiswedstrijd tegen Napoli.

"We zullen de te hanteren protocollen bespreken", zo verklaarde Staatssecretaris van Sportzaken Gerard Figuera aan Esports3. "Op dit moment is er echter nog niets definitief besloten."

"Napels ligt in een afgesloten risicogebied en het volgen van de juiste protocollen op het gebied van de volksgezondheid zou een realistische optie kunnen zijn."

Lees beneden verder

laat dinsdagavond geen bezoekers toe in het Mestalla in de confrontatie met Atalanta. moet het in de op 19 maart doen zonder toeschouwers in de thuiswedstrijd tegen .

Het is niet onmogelijk dat er op korte termijn ook geen supporters meer welkom zijn bij duels in LaLiga, al is daar nog geen definitief besluit over genomen.

Het thuisduel van Paris Saint-Germain met in de achtste finale van de , die voor woensdagavond op de agenda staat, wordt ook zonder toeschouwers afgewerkt.