'Barcelona haalt vier dagen voor kraker tegen Real opgelucht adem'

Gerard Piqué viel dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli (1-1) uit met een enkelblessure.

De centrumverdediger van kwam verkeerd terecht na een duel en werd gelijk vervangen door Clément Lenglet. Piqué liet bij het verlaten van het San Paolo al weten dat de kwetsuur niet ernstig is.

Een dag later verschijnen berichten in de Spaanse media dat de routinier op tijd fit is voor de uitwedstrijd tegen van zondag.

Onder meer SER Catalunya en RAC1 weten woensdag te melden dat Piqué ervan uit gaat dat hij zondag aan de aftrap verschijnt in het Santiago Bernabéu. Extra onderzoek naar de enkel is naar verluidt niet nodig.

Het is goed nieuws voor trainer Quique Setién, die in verdedigend opzicht al niet kan beschikken over Sergi Roberto en Jordi Alba. Daarnaast zijn Luis Suárez en Ousmane Dembélé vanwege zware blessures voor langere tijd uit de roulatie.

Barcelona hield een goed resultaat over aan de uitwedstrijd tegen . Desondanks waren er enkele tegenslagen voor de Catalaanse grootmacht. Sergio Busquets is vanwege zijn gele kaart geschorst voor het returnduel in het Camp Nou over drie weken.

Arturo Vidal werd met een rode kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter Felix Brych en is dus ook niet beschikbaar voor de tweede ontmoeting met Napoli.

De formatie van Setién begint zondag als koploper aan El Clásico in Madrid, met twee punten voorsprong op Real. De eerste confrontatie tussen beide topclubs in december eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Mocht Piqué inderdaad op tijd fit zijn, dan begint de verdediger aan zijn 38ste wedstrijd als speler van Barcelona tegen Real. Tot dusver wist hij achttien duels met de rivaal uit Madrid winnend af te sluiten.