'Barcelona haalt miljoenenaankoop half jaar eerder naar Camp Nou'

Barcelona maakte op 8 januari melding van de komst van Jean-Clair Todibo.

De negentienjarige verdediger werd voor een opleidingsvergoeding van enkele tonnen overgenomen van Toulouse, maar zou het seizoen wel afmaken bij le Téfécé . Daar komt mogelijk toch verandering in, meldt l'Équipe .

De krant schrijft dat technisch secretaris Éric Abidal, de rechterhand van sportief directeur Pep Segura, en Toulouse een akkoord hebben bereikt over de directe overgang van Todibo. Barcelona betaalt een bedrag van twee tot drie miljoen euro en zo houdt de club uit de Ligue 1 toch nog een volwassen transfersom over aan het vertrek van de international van Frankrijk Onder-20.



Barcelona wil Todibo direct naar het Camp Nou halen omdat men vreesde voor de ontwikkeling van Todibo. De club dreigde namelijk om het in Frans-Guyana geboren talent in de tweede seizoenshelft niet meer bij het eerste elftal te betrekken. Als dat zou gebeuren, zou Todibo in de ogen van Barcelona waardevolle speeltijd mislopen.



Todibo reist donderdag naar Barcelona af om zich medisch te laten keuren. Vrijdag wordt hij officieel aan pers en publiek gepresenteerd. Todibo, die in 2016 de overstap maakte naar Les Lilas naar Toulouse, speelde voor zijn huidige werkgever tien wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was hij goed voor een doelpunt en een assist.