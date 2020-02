Barcelona, Haaland, Man United - Winnaars en verliezers van de winterse transferperiode

De deadline is gepasseerd en sommige spelers, coaches en fans vieren mooie transfers, terwijl andere een onzekere toekomst tegemoet gaan.

De winterse transferperiode is voorbij.

Een aantal clubs, coaches, directeuren en supportersgroepen koesteren de komst van een aantal topspelers, maar andere stonden van buitenaf toe te kijken en zijn slachtoffer geworden van een moeilijke markt, waarin het lastig is om zaken te doen.

Goal bekijkt wie er in januari goede zaken hebben gedaan en wie niet.

Verliezers:

Na de blamerende 0-2 thuisnederlaag tegen op 22 januari omschreef oud-speler Darren Fletcher de sfeer op Old Trafford als 'giftig'.

Sindsdien is het alleen maar erger geworden en dinsdag werd het huis van vice-voorzitter Ed Woodward door een groep woedende fans belaagd met vuurwerk.

De hele voetbalwereld sprak snel z'n afschuw uit over de verantwoordelijke 'fans', maar dit hoort helaas wel bij het hedendaagse voetbal. Ontevreden supporters zingen niet meer alleen gemene liedjes, ze zijn nu zelfs bereid criminele handelingen uit te voeren tegen hen die in hun ogen hun team benadelen.

Zoals United in een statement reageerde: "Fans die hun mening uiten is één ding; criminele schade en de intentie om iemands leven in gevaar te brengen is iets anders. Daar is simpelweg geen excuus voor."

En dat klopt. Als we nu ook al zien dat spelers, managers, directeuren en hun families worden belaagd door zulke raddraaiers, dan is er iets helemaal misgegaan met het voetbal. "Dit is geen voetbal", zei de vrouw van -middenvelder Allan eerder dit seizoen nadat er was ingebroken in hun huis.

United zal levenslange stadionverboden uitdelen aan hen die zich misdroegen bij het huis van Woodward, maar daar houdt de onrust rondom Old Trafford niet mee op.

Hoewel de grote meerderheid het ermee eens is dat de raddraaiers veel te ver zijn gegaan, plannen veel fans nieuwe demonstraties tegen het beleid van hun vice-voorzitter en de clubeigenaren, de familie Glazer.

Dit weekend is er waarschijnlijk een massale walk-out tijdens de thuiswedstrijd tegen .

De achterban hoopte dat Woodward en consorten de transferperiode zouden gebruiken om de te zwakke selectie sterker te maken. Helemaal nu Scott McTominay, Paul Pogba en Marcus Rashford geblesseerd zijn.

Het was dan ook de bedoeling om ten minste twee nieuwe spelers te presenteren, een middenvelder en een aanvaller, en eerlijk gezegd is dat ook gelukt.

De Portugese middenvelder Bruno Fernandes kwam voor 55 miljoen euro over van Sporting Clube de Portugal en hij zou op z'n minst het gebruik van Jesse Lingard en Andreas Pereira moeten beperken. Zij staan symbool voor United's verval na het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013.

Maar dat de club vervolgens op de proppen kwam met Odion Ighalo, die de afgelopen drie jaar in China speelde, is voor de fans een enorme teleurstelling.

Aan het begin van de transfermaand hadden The Red Devils immers veel vertrouwen om superspits Erling Haaland weg te halen bij RB Salzburg. Zoveel zelfs, dat men de kans liet liggen om zich te versterken met Mario Mandzukic, die uiteindelijk verliet voor Al-Duhail. Er was dan ook grote schaamte toen Haaland vervolgens voor koos.

United stelde in de media dat men niet wilde voldoen aan de eisen van Mino Raiola en zelfs Ole Gunnar Solskjaer verklaarde publiekelijk dat men de controle over 'afkoopsommen en dergelijke' niet in handen wilde geven van Haaland's zaakwaarnemer.

Een dapper statement, maar het is wel een feit dat een positieve transferperiode de spanningen rond de club had kunnen verminderen. In plaats daarvan is die spanning door de wanhopige move voor Ighalo op de laatste transferdag alleen maar groter geworden.

Net als de vorm van het eerste elftal lijkt de giftige situatie alleen maar erger te worden voordat hij verbetert.

Winnaar: Antonio Conte

Inter-coach Antonio Conte komt vaak over als iemand die nooit tevreden is met de transferzaken van zijn werkgever.

Ondanks dat Ashley Young, Victor Moses en Christian Eriksen in januari naar Milaan werden gehaald, verwierp Conte de suggestie dat de Nerazzurri in de breedte nu net zo sterk zijn als titelconcurrent Juventus.

"Jullie doen in de media net alsof we de helft van hebben gehaald, maar dat is niet de juiste boodschap", zei de Italiaan vorige week tegen verslaggevers.

Eerlijk gezegd heeft hij wel een punt. Het voelt eerder alsof hij de helft van Manchester United heeft vastgelegd, aangezien Young zich in Giuseppe Meazza bij Romelu Lukaku en Alexis Sánchez heeft gevoegd. En dat is niet echt iets om over op te scheppen.

Er moet ook gezegd worden dat Inter niet alleen maar spelers heeft gecontracteerd, want twee spelers zijn in januari op huurbasis vertrokken. Valentino Lazaro maakt het seizoen af bij en Matteo Politano bij Napoli. Bovendien vertrok Gabigol definitief naar .

Hoewel je de kwaliteiten van sommige recente aanwinsten in twijfel kunt trekken, lijdt het geen twijfel dat Beppe Marotta alles uit de kast haalt voor zijn coach.

De CEO maakte duidelijk dat er in januari niet veel geld te besteden was, maar Conte wilde graag dat ervaren Premier League-spelers een winnaarsmentaliteit zouden toevoegen aan zijn selectie. En die heeft hij nu erbij gekregen.

De komst van Christian Eriksen is natuurlijk de belangrijkste zet. In tegenstelling tot Young en Moses is de Deense oud-Ajacied een speler van wereldklasse en met zijn 27 jaar zou hij nu op het hoogtepunt van zijn krachten moeten zijn.

Het ontbrak Inter dit seizoen aan creativiteit op het middenveld - vijf remises in de laatste zeven competitieduels zeggen genoeg. Een gemotiveerde Eriksen kan het verschil zijn tussen kwalificatie voor de en daadwerkelijk Juventus van de troon stoten in de .

Gezien de financiële situatie heeft Marotta de afgelopen maand uitstekend werk verricht. Niet dat Conte daar 100 procent tevreden mee is, maar toch...

Verliezers: Quique Setién's

Quique Setién is logischerwijs al blij dat hij überhaupt trainer mag zijn van Barcelona.

De man die nog geen enkele prijs won, zei op 13 januari na zijn verrassende komst naar Camp Nou: "Gisteren liep ik nog rond in het dorp waar ik woon, met koeien om me heen en nu mag ik de beste spelers ter wereld gaan coachen."

Setién zou daarom natuurlijk nooit hoog van de toren blazen en publiekelijk nieuwe spelers gaan eisen.

Hoewel de coach van Barça voorafgaand aan deadline day zei dat hij tevreden is met zijn selectie, gaf hij toch toe dat 'de komst van een nieuwe spits wel mooi zou zijn'.

Dat Barcelona de tweede seizoenshelft zonder een fitte nummer 9 begint, is een schande voor een club die in 2018/19 een recordomzet van 840,8 miljoen euro aan inkomsten genereerde.

Het is al ruim anderhalf jaar duidelijk dat de Catalanen een goede stand-in nodig hebben voor de net 33-jarige Luis Suarez. Je kon er op wachten dat hij een keer geblesseerd zou raken.

Een jaar geleden nam Barcelona de wanhopige beslissing om Kevin-Prince Boateng een half jaar te huren van . Dit keer wist de club helemaal niemand binnen te halen. Het onderstreept maar weer dat Barcelona een kolos is in de commerciële wereld, maar dat men op de transfermarkt geen idee heeft wat men aan het doen is.

Er waren deze week verhalen dat Barcelona zich met 100 miljoen euro bij meldde voor Richarlison. Onzinnig, omdat de club eerder niet bereid was om 60 miljoen te betalen voor -aanvaller Rodrigo.

Maar wat was eigenlijk belachelijker: dat Everton het weigerde of dat Barça zo'n bod uitbracht?

Zou die transfer wel een verrassing zijn geweest, aangezien de Blaugrana de laatste jaren keer op keer bewezen dat ze geen duidelijke transferstrategie voor de lange termijn hebben?

De club haalde afgelopen zomer immers Antoine Griezmann naar Camp Nou, om er daarna pas achter te komen dat er niet genoeg geld meer over was voor de terugkeer van Neymar.

Erger nog is dat men opnieuw het tekort op de spitspositie niet aanpakte, waardoor Barça voor het twee jaar op rij in januari op zoek moest naar een nieuwe centrumspits.

Griezmann liet al weten dat hij er klaar voor is en dat hij wel als een nummer 9 wil spelen. Maar het is toch moeilijk te ontsnappen aan het gevoel dat Setién de prijs zal betalen voor het totale gebruik aan een vooruitziende blik van zijn club.

Het opnieuw invoeren van de principes van de voetbalfilosofie van Johan Cruijff zou sowieso al een moeilijk verhaal worden. Het wordt nu nog lastiger door het falen van de club om Setién een goede vervanger voor Suarez te geven, in deze cruciale fase van het seizoen.

Vanwege het totale gebrek aan verantwoording op directieniveau in Barcelona zou het geen verrassing zijn als Setién de zondebok wordt wanneer dit seizoen voor Barça eindigt in een mislukking. Dan belandt de coach sneller dan verwacht weer tussen de koeien.

Winnaars: Borussia Dortmund & Erling Braut Haaland

Manchester United was niet de enige club die teleurgesteld was toen Haaland naar Dortmund ging.

Toen Max Eberl, sportief directeur bij , hoorde dat zijn titelconcurrent zich had versterkt met de 19-jarige topschutter, was zijn eerste gedachte: "Shit!"

In de ogen van Eberl was hij 'het puzzelstukje dat Dortmund nog miste'.

Lucien Favre doet natuurlijk zijn best om de verhalen te bagatelliseren, maar zelfs de coach van BVB kan niet ontkennen dat Haaland in Dortmund al een geweldige indruk heeft gemaakt.

De club pakte maar één puntje in de laatste twee duels voor de winterstop. De eerste twee wedstrijden daarna leverden zes punten op en er werd tien keer gescoord.

Haaland nam de helft van de productie voor zijn rekening en hij scoorde vijf keer in slechts 57 speelminuten.

Het is natuurlijk onmogelijk om zo'n krankzinnig gemiddelde vol te houden en hoewel er veel is gediscussieerd over de motieven van de Noor om Dortmund boven Manchester te verkiezen, lijkt het voor alle betrokken partijen een gunstige deal te zijn.

Dortmund zal waarschijnlijk een enorme winst maken op de twintig miljoen die men investeerde, ongeacht de omvang van zijn afkoopclausule. Tot dat moment moeten de Duitsers de vruchten plukken van hun dodelijke afmaker, in een elftal dat bol staat van de creativiteit.

Haaland zei zelf: "Ik voelde gewoon dat Dortmund en ik een goede match zouden zijn."

En dat betekent slecht nieuws voor Eberl en alle andere clubs uit de .

Verliezers: Lampard, Giroud & Cavani

staat op de vierde plek in de Premier League en plaatste zich in december voor de achtste finales van de Champions League.

Frank Lampard's eerste seizoen als manager op Stamford Bridge verloopt dan ook prima, zeker als je bedenkt dat The Blues afgelopen zomer vanwege het transferverbod geen nieuwe spelers mochten aantrekken.

De tekortkomingen van Chelsea, met name in de aanvalslinie, werden echter ver voor de winterstop al aan het licht gebracht. Het was overduidelijk dat de Engelsen moeite hadden om verdedigende tegenstanders uit elkaar te spelen en dat men voor het doel niet dodelijk genoeg was.

Het was daarom de verwachting dat Lampard in januari in elk geval een nieuwe spits aan zijn selectie zou toevoegen. Maar er is helemaal niemand bijgekomen. Tot overmaat van ramp zijn Tarig Lamptey en Clinton Mola vertrokken. Twee eigen jeugdspelers die men graag wilde behouden.

Lampard's frustratie op deadline day was duidelijk zichtbaar. Hij stelde dat Chelsea nu de 'underdog' is in de strijd om de vierde plaats, ondanks de voorsprong van zes punten op Manchester United, en Wolverhampton Wanderers.

"Het is duidelijk dat we nieuwe spelers wilden halen", erkende de manager. "Ik wilde zeker nieuwe spelers binnenhalen. Ik denk dat ik dat de laatste weken heel duidelijk heb gemaakt en het is niet gebeurd."

Lampard is niet de enige die diep teleurgesteld is door het onvermogen van Chelsea om zich bijvoorbeeld te versterken met Dries Mertens, die komende zomer transfervrij is bij Napoli, of de bij Paris Saint-Germain overbodige Edinson Cavani.

Olivier Giroud wilde Stamford Bridge graag verlaten en zijn hoop om Frankrijk te vertegenwoordigen op het komende EK is nu serieus in gevaar, aangezien hij zelden nog speeltijd krijgt van zijn manager.

Antonio Conte, de voormalige coach van de Londenaren, hoopte bij Inter herenigd te worden met Giroud. Chelsea weigerde de 33-jarige aanvaller te laten gaan zolang er geen vervanger was geregeld.

Cavani zou een uitstekende toevoeging zijn geweest en hij zou open hebben gestaan voor een transfer, nadat zijn gewenste overstap naar niet door ging.

Uiteindelijk kwam deze hele draaimolen nooit op gang. Een domino-effect dat voor alle betrokken partijen een prima uitkomst zou zijn geweest, heeft niemand blij gemaakt.

Verliezers: Red Bull Salzburg

Fans van Red Bull Salzburg zijn eraan gewend geraakt dat hun club wordt gezien als een opleidingsinstituut voor de Europese grootmachten.

Maar wat ze moeilijker zullen accepteren, is dat ze deze maand maar liefst twee waardevolle spelers zijn verloren.

Het vertrek van Takumi Minamino naar was al erg genoeg, maar de verkoop van Erling Haaland voor slechts twintig miljoen euro is de grootste tegenvaller voor de supporters in Salzburg.

Hoewel ze vijf jaar hebben genoten van de Japanse international Minamino, kwam Haaland pas afgelopen zomer naar de Red Bull Arena.

In die korte periode vestigde de 19-jarige Noor zich als één van de meest opwindende jonge spelers ter wereld door in 27 optredens maar liefst 29 doelpunten te maken, inclusief acht treffers in de groepsfase van de Champions League.

Neutrale fans zullen weinig medelijden hebben met Salzburg, aangezien het één van hun belangrijkste doelen is om spelers te werven voor zusterclub .

De ploeg die het Napoli en Liverpool zeer lastig maakte in de Champions League, leek er echter helemaal klaar voor om ook in de ver te komen.

Nu zijn de Oostenrijkers door het vertrek van twee supersterren veel zwakker geworden.